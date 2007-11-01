۱۰ آبان ۱۳۸۶، ۷:۵۴

برنامه و زمان بازیهای تیم ملی فوتبال ایران تا جام جهانی مشخص شد

براساس اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا برنامه و زمان برگزاری دیدارهای تیم ملی فوتبال ایران و تیم های مختلف آسیایی تا رسیدن به جام جهانی 2010 مشخص شد.

به گزارش خبرنگارمهر، براساس سیدبندی مسابقات، هشت تیم بحرین، ازبکستان، کویت، کره شمالی، چین، اردن، قطر، لبنان، عمان، امارات و عراق با پیروزی در دو دیدار رفت و برگشت خود در مرحله نخست، بصورت مستقیم جواز حضور در مرحله سوم (گروهی) مسابقات را بدست آوردند.

بر پایه این گزارش، 8 تیمی که در سیدهای پایانی قراردارند، در مرحله دوم مسابقات انتخابی جام جهانی، در دیداری رفت و برگشت برابر یکدیگر به میدان خواهند رفت تا 4 تیم برتر این مسابقات، به مرحله سوم (گروهی) صعود کنند.

بازیهای این مرحله در روزهای 9 و 18 نوامبر(18 و27 آبان) به شرح زیر برگزار می شود:
* هنگ کنگ - ترکمنستان
* اندونزی - سوریه
* سنگاپور - تاجیکستان
* یمن - تایلند

طبق اعلام سایت AFC، در ادامه مسابقات یازده تیم صعود کرده از مرحله اول به همراه چهار تیم صعود کننده از دیدارهای رفت و برگشت مرحله دوم به پنج تیم رده بالای سید بندی ( ایران، استرالیا، کره جنوبی، ژاپن و عربستان) می پیوندند.

مرحله سوم:
این 20 تیم در این مرحله به پنج گروه چهار تیمی تقسیم می شوند و پس از برگزاری دیدارهای رفت و برگشت به شرح زیر، تیم های اول و دوم هرگروه به مرحله بعدی می روند.
* بازی روز اول: 6 فوریه 2008 – 17 بهمن 1386
* بازی روز دوم: 26 مارچ 2008 – 6 فروردین 1387
* بازی روز سوم: 7 جوون 2008 – 16 خرداد 1387(روز غیر از روزهای مسابقات فیفا)
* بازی روز چهارم: 14 جوون 2008 – 24 خرداد 1387 (روز غیر از روزهای مسابقات فیفا)
* بازی روز پنجم: 6 سپتامبر 2008 – 15 شهریور 1387
* بازی روز ششم: 10 سپتامبر 2008 – 19 شهریور 1387

مرحله چهارم:
دراین مرحله 10 تیم باقیمانده به دو گروه پنج تیمی تقسیم می شوند که در نهایت تیم های اول و دوم هر گروه می توانند بصورت مستقیم به جام جهانی بروند.
* بازی روز اول : 15 اکتبر 2008 - 23 مهر 1387
* بازی روز دوم : 19 نوامبر 2008 – 28 آبان 1387
* بازی روز سوم : 11 فوریه 2009 – 22 بهمن 1387
* بازی روز چهارم : 28 مارچ 2009 – 8 فروردین 1388
* بازی روز پنجم : 1 آپریل 2009 – 11 اردیبهشت 1388
* بازی روز ششم : 6 جوون 2009 – 16 خرداد 1388
* بازی روز هفتم : 10 جوون 2009 – 20 خرداد 1388
* بازی روزهشتم : 17 جوون 2009 – 27 خرداد 1388 (روز غیر از روزهای مسابقات فیفا)
* بازی روز نهم : 5 سپتامبر 2009 - 14 شهریور 1388
* بازی روز دهم : 9 سپتامبر 2009 – 18 شهریور 1388

بازی پلی آف AFC:
تیم های سوم هر گروه در مرحله چهارم بصورت رفت و برگشت بازی پلی آف برگزار می کنند.
* بازی روز اول: 10 اکتبر 2009 – 18 مهر 1388
* بازی روز دوم : 14 اکتبر 2009 - 22 مهر 1388

بازی پلی آف AFC / OFC:
تیم برنده بازی پلی آف AFC با برنده بازیهای انتخابی OFC دیدار پلی آف بازی می کند.
* بازی روز اول: 14 نوامبر 2009 – 23 آبان 1388
* بازی روز دوم : 21 نوامبر 2009 – 30 آبان 1388 (روز خارج از روزهای مسابقات فیفا)
