برنامه و زمان بازیهای تیم ملی فوتبال ایران تا جام جهانی مشخص شد

به گزارش خبرنگارمهر، براساس سیدبندی مسابقات، هشت تیم بحرین، ازبکستان، کویت، کره شمالی، چین، اردن، قطر، لبنان، عمان، امارات و عراق با پیروزی در دو دیدار رفت و برگشت خود در مرحله نخست، بصورت مستقیم جواز حضور در مرحله سوم (گروهی) مسابقات را بدست آوردند.

بر پایه این گزارش، 8 تیمی که در سیدهای پایانی قراردارند، در مرحله دوم مسابقات انتخابی جام جهانی، در دیداری رفت و برگشت برابر یکدیگر به میدان خواهند رفت تا 4 تیم برتر این مسابقات، به مرحله سوم (گروهی) صعود کنند.

بازیهای این مرحله در روزهای 9 و 18 نوامبر(18 و27 آبان) به شرح زیر برگزار می شود:

* هنگ کنگ - ترکمنستان

* اندونزی - سوریه

* سنگاپور - تاجیکستان

* یمن - تایلند

طبق اعلام سایت AFC، در ادامه مسابقات یازده تیم صعود کرده از مرحله اول به همراه چهار تیم صعود کننده از دیدارهای رفت و برگشت مرحله دوم به پنج تیم رده بالای سید بندی ( ایران، استرالیا، کره جنوبی، ژاپن و عربستان) می پیوندند.

مرحله سوم:

این 20 تیم در این مرحله به پنج گروه چهار تیمی تقسیم می شوند و پس از برگزاری دیدارهای رفت و برگشت به شرح زیر، تیم های اول و دوم هرگروه به مرحله بعدی می روند.

* بازی روز اول: 6 فوریه 2008 – 17 بهمن 1386

* بازی روز دوم: 26 مارچ 2008 – 6 فروردین 1387

* بازی روز سوم: 7 جوون 2008 – 16 خرداد 1387(روز غیر از روزهای مسابقات فیفا)

* بازی روز چهارم: 14 جوون 2008 – 24 خرداد 1387 (روز غیر از روزهای مسابقات فیفا)

* بازی روز پنجم: 6 سپتامبر 2008 – 15 شهریور 1387

* بازی روز ششم: 10 سپتامبر 2008 – 19 شهریور 1387

مرحله چهارم:

دراین مرحله 10 تیم باقیمانده به دو گروه پنج تیمی تقسیم می شوند که در نهایت تیم های اول و دوم هر گروه می توانند بصورت مستقیم به جام جهانی بروند.

* بازی روز اول : 15 اکتبر 2008 - 23 مهر 1387

* بازی روز دوم : 19 نوامبر 2008 – 28 آبان 1387

* بازی روز سوم : 11 فوریه 2009 – 22 بهمن 1387

* بازی روز چهارم : 28 مارچ 2009 – 8 فروردین 1388

* بازی روز پنجم : 1 آپریل 2009 – 11 اردیبهشت 1388

* بازی روز ششم : 6 جوون 2009 – 16 خرداد 1388

* بازی روز هفتم : 10 جوون 2009 – 20 خرداد 1388

* بازی روزهشتم : 17 جوون 2009 – 27 خرداد 1388 (روز غیر از روزهای مسابقات فیفا)

* بازی روز نهم : 5 سپتامبر 2009 - 14 شهریور 1388

* بازی روز دهم : 9 سپتامبر 2009 – 18 شهریور 1388

بازی پلی آف AFC:

تیم های سوم هر گروه در مرحله چهارم بصورت رفت و برگشت بازی پلی آف برگزار می کنند.

* بازی روز اول: 10 اکتبر 2009 – 18 مهر 1388

* بازی روز دوم : 14 اکتبر 2009 - 22 مهر 1388

بازی پلی آف AFC / OFC:

تیم برنده بازی پلی آف AFC با برنده بازیهای انتخابی OFC دیدار پلی آف بازی می کند.

* بازی روز اول: 14 نوامبر 2009 – 23 آبان 1388

* بازی روز دوم : 21 نوامبر 2009 – 30 آبان 1388 (روز خارج از روزهای مسابقات فیفا)