احمدرضا درويش : بسياري از جلوه هاي ويژه براي نخستين بار اجرا شده است

به گزارش خبرنگار سينمايي "مهر" احمد رضا درويش ، كه به همراه برخي از عوامل فيلم در نشست نقد و بررسي فيلم « دوئل » صحبت مي كرد، ضمن بيان اين مطلب گفت : همه موفقيت هاي ما دراين فيلم به زمان بندي و برنامه ريزي دقيق گروه بر مي گردد. يعني مديريت پروژه نقش مهمي در به ثمر رسيدن آن ايفا مي كند. چنان كه مهرداد مير فلاح از ماه ها قبل ازشروع فيلمبرداري كار خود را آغاز كرده بود.

وي درباره فيلمنامه اثر توضيح داد: اين فيلمنامه پنج باربازنويسي شده و من تكميل كردن فيلمنامه را در تمام مراحل ساخت انجام مي دهم. حتي زمان ميكس صداي اثرهم اين كامل كردن ادامه دارد. البته زير ساخت استفاده از فلاش بك ها در فيلمنامه بوده است كه به خاطر مشورت مرتب با مصطفي خرقه پوش ( تدوينگر فيلم ) اين كار سرانجام خوبي يافت.

درويش درباره صداي دالبي ساروند اثر نيز اشاره كرد: ما براي صداگذاري اثر سفرها و مطالعات زيادي انجام داديم. اما تناقض در اينكه فيلمي با صداي دالبي توليد شود و زمان اكران امكان اين وجود دارد كه اثر با همان كيفيت پخش نشود. ما در زمينه پيشرفت صدا و تصوير در سينما يك رشد موزون نداريم و صدا و تصوير توليد فيلم ايران با تجهيز سينما همزمان شود. در مورد تصوير هم ما مي خواستيم با سيستم اسكوپ فيلم بگيريم اما امكنات فيلمبرداري ما هم كم است.

وي تاكيد كرد: به اعتقاد من با همين تعداد سالن ديجيتالي كه وجود دارد با برنامه ريزي و با افزايش زمان اكران به اهداف اقتصادي خودمان برسيم. تلقي من از فيلمسازي عوض شد وقتي كه با امكانات آقاي نقيبي آشنا شدم.

اين كارگردان درباره به كار گيري بازيرگان حرفه اي در نقش هاي كوتاه توضيح داد: در زمان پيشنهاد اين نقش به خانم تهراني براي وي هم سوال پيش به وجود آمده بود. اما اين همكاري به هيچ وجه به خاطر گيشه و بازگشت سرمايه نبوده است. بلكه به اعتقاد من شخصيت هانيه خيلي مهم بود، خصوصا" در شكل گيري شخصيت زينال و در اكران داخل كشور موثر است. همين تصور را هم درباره يوسف ( پرويز پرستويي) داشتم و با حضور وي يوسف قدرتمند ظاهر مي شود.

در ادامه سعيد راد بازيگر نقش اسكندر در اين فيلم در خصوص حضورش گفت: به عقيده من بازيگري ارتباطي به قديمي بودن، داشتن سابقه يا پيشكسوتي ارتباط ندارد. با كمال صميميت بايد بگويم بازي در اين فيلم بخشي از پرونده 53 فيلم من به شمار مي رود و براي من يك شانس است. وقتي درويش سناريو را به من داد، توصيه كرد اول فيلنمامه را بخوان بعد اسكندر را مورد دقت قرار بده كه من هم همين كار را انجام دادم و نتيجه بهتري همه گرفتم.

وي تاكيد كرد: به عقيده من هماي سعادت بر دوش پژمان بازغي نشسته است كه توانسته اين نقش را به عهده بگيرد و من با حسادت به نقش زينال نگاه مي كنم و اگر جوان بودم به كسي اجازه بازي در اين اثر را نمي دادم.

پژمان بازغي هم كه نقش زينال را برعهده داشت، تاكيد كرد: سابقه آشنايي من با درويش به سال 78 مي رسد و از اين اعتماد بسيار تشكر مي كنم. نقش بسيار دشوار و پيچيده اي بود كه من از راهنمايي هاي درويش، پرستويي، خانم تهراني و ... استفاده كردم. من براي رسيدن به اين نقش حدود دو ماه و نيم روزي 8 ساعت تمرين لهجه و روخواني داشتيم و وقتي سر صحنه رفتم احساس كردم اين روخواني ها موثر بوده است. بيرون كشيدن شخصيت زينال به خاطر آنكه معاصر است زياد مشكل نبود.

آقاي بهنام صدا بردار اين اثر درباره صداي فيلم گفت: صداي سالن استقلال خراب نبود، بلكه به نظرم افتضاح بود. اين اولين فيلمي است كه با صداي سيستم دالبي ديجيتال ساخته شده است. به گفته كارگردان فيلم صداهايي كه بعد از توليد صدابرداري شد بسيار كمتر در فيلم هاي ديگر استفاده شده است.

بدخشاني فيلمبردار اين اثر هم اظهار داشت: در اين فيلم آقاي روزبهاني طراح جلوه هاي ويژه بود. هميشه ما از دوربين هاي تله استفاده مي كرديم تا از انفجارها دور باشيم اما در اين فيلم گاهي از مسوول جلوه هاي ويژه مي خواست كه در يك متري دوربين انفجار صورت بگيرد و در طول فيلم هم اتفاق ناگواري روي نداد.

مصطفي خرقه پوش تدوينگر اثر درباره دو پاره بودن فيلم توضيح داد: به نظر من فيلم دو پاره نبود. اما اگر هم اين طور به نظر برسد، نشانه ضعف فيلم به شمار نمي آيد. وقتي نيمه اول فيلم در جنگ مي گذرد و نيمه بعدي در فضاي آرام پس از آن، درباره به كار گيري فلاش بك ها بحث كرديم و چون فشار پر تحرك تصوير در بخش اول زياد بود به ناچار استفاده از اين تصاوير تفاوت بخش جنگي و بخش دوم كه بيست سال بعد اتفاق مي افتد، كمتر شده است.

گفتني است همانطور كه پروژه فيلم دوئل بزرگترين پروژه سينمايي تاريخ سينما است، مهمانان حاضر در جلسه اين پروژه نيز نسبت به ساير جلسه هاي نشست بيشتر بود و با غيبت پرويز پرستويي مجموعا" 14 نفر از عوامل حضور داشتند. در اين جلسه كه با استقبال قابل توجه منتقدان و نمايندگان رسانه ها برگزار شد، كيومرث پور احمد، پوران درخشنده و ايرج كريمي نيز حضور داشتند.

