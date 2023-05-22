اعتبارات باید مطابق نقش خوزستان در تولید ناخالص ملی اختصاص یابد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد راضی جلالی ظهر امروز دوشنبه در نشست ستاد تنظیم بازار خوزستان بیان کرد: با توجه به اینکه خوزستان تأثیر بسیار زیادی در تولید ناخالص ملی و اقتصاد کشور دارد از متولیان امر انتظار می‌رود که منابع و اعتبارات بیشتری را به خوزستان اختصاص دهند.

سرپرست معاونت امور اقتصادی استانداری خوزستان گفت: بانک‌های استان برای پیشبرد اهداف اقتصادی و اجرای پروژه‌های اشتغال‌زا باید نقش موثرتری را ایفا کنند.

وی اظهار کرد: افرادی که سرمایه خود را در بخش تولید سرمایه گذاری کرده‌اند باید حمایت شوند چرا که بسیاری از پروژه‌های تولیدی در خوزستان با پیشرفت بالای ۶۰ درصد با کمبود نقدینگی مواجه هستند؛ بنابراین راه اندازی نشدن این پروژه‌ها باعث شده تا خوزستان یکی از استان‌های با نرخ بیکاری بالا باشد.

راضی جلالی ادامه داد: با توجه به افزایش قیمت گوشت قرمز و ماهی به عنوان کالاهای جانشین گوشت مرغ، خانوارها به سمت تأمین پروتئین از طریق مصرف گوشت مرغ روی آورده‌اند که یکی از عوامل مهم افزایش قیمت این کالا در اثر افزایش تقاضا است.

سرپرست معاونت امور اقتصادی استانداری خوزستان افزود: روند تولید و مدیریت تولید مرغ یک روند معیوب است چرا که مرغدار تا فروشنده کمترین سود را می‌برند و بیشترین سود را دلالان کسب می‌کنند.

راضی جلالی گفت: در کوتاه مدت با ورود مرغ منجمد در بازار می‌توان کمبود مرغ مورد نیاز بازار استان را تأمین کرد، همچنین یکی دیگر از راه‌های جبران کمبود مرغ در میان مدت، راه اندازی واحدهای مرغداری جدید با پیشرفت فیزیکی بالاست.