انتخابات مجلس هفتم و نياز به وحدت و همدلي

وحدت كلمه و همدلي مردم و مسئولان نه تنها موجبات پيروزي انقلاب اسلامي وحاكميت مردم ايران بر سرنوشت سياسي خويش را فراهم ساخت بلكه با توجه به تاكيد معمار كبير انقلاب اسلامي امام خميني (ره) و مقام معظم رهبري براصل وحدت كلمه نظام اسلامي همواره توانسته است در برخورد با چالش هاي داخلي و خارجي پيروز ميدان باشد.

در كالبد شكافي ابعاد اين وحدت وهمدلي، آن را در دو سطح مردم و نظام سياسي بايستي مورد توجه قرارداد بديهي است از برآيند وحدت ملي كه شامل وحدت مردم و همدلي مسئولان است اثر گذاري اين عنصر بيشتر شده و از ميزان آسيب پذيري نظام اسلامي كاسته مي شود.

همانگونه كه مقام معظم رهبري در پاسخ به نامه روساي قواي مجريه و مقننه تاكيد كرده اند كشور بيش از هرزمان ديگر نيازمند وحدت و همدلي مسئولان محترم است بدون شك با وفاق و همدلي مسئولان نظام، ايران اسلامي نه تنها پر صلابت تر از هميشه قدم در ربع قرن دوم انقلاب اسلامي خواهد گذاشت بلكه بدين ترتيب با بي اثر شدن ترفندهاي دشمنان ديرينه نظام اسلامي دولت و ملت ايران بيست و چهارمين انتخابات سراسري را در تاريخ حيات جمهوري اسلامي ايران با شكوه هر چه تمامتر بر گزار خواهد كرد.

با توجه به اصل احترام به حقوق مردم به عنوان يكي از اصول خدشه ناپذير انقلاب اسلامي، انتخابات عرصه اي است كه با برگزاري آن بويژه با رعايت شاخص هاي همچون سلامت ، عدالت، نشاط وحضوري پر شور نه تنها مسئولان به حق ملت احترام خواهند گذاشت بلكه در نتيجه حضور مردم و عمل مسئولان به وظايف قانوني خود عملا زمينه برگزاري انتخابات مطلوب فراهم خواهد شد و دشمنان نظام اسلامي كه مي كوشيدند با طرح مسائل حاشيه اي فضاي انتخاباتي حاكم بر كشور را فضايي پر تلاطم و غير طبيعي جلوه دهند درخواهند يافت كه مسئولان ايران اسلامي با تمسك و توسل به اصل وحدت و همدلي نه تنها انتخاباتي پر شوري را با موفقيت برگزار خواهند كرد بلكه اصل بيمه بودن مردم سالاري ديني در برابر امواج مخرب را نيز به اثبات خواهند رساند.

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