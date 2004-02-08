هفدهمين جشنواره بين المللي خوارزمي با حضور رييس جمهور افتتاح شد

به گزارش خبرنگار سياسي مهر ، فعاليت هفدهمين جشنواره بين المللي خوارزمي از سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران - وزارت علوم و تحقيقات و فناوري از بهار سال 82 با فراخوان در داخل و خارج از كشور توسط وسايل ارتباط جمعي ، دانشگاهها، مراكز پژوهشي و دعوت از نهادهاي علمي جهان و همچنين آكادمي هاي علوم چند كشور آغاز شد و با دريافت طرحها همزمان و به طور موازي در 13 رشته ، گروههاي تخصصي تشكيل گرديد. هر يك از گروههاي 13 گانه ، علوم پايه ، علوم انساني ، علوم پزشكي ، كشاورزي ، برق و كامپيوتر، مكانيك ، صنايع شيميايي ، طرحهاي ويژه ، هنر، بيوتكنولوژي ، متالوژي و مواد ، صنايع و عمران با حضور 10 الي 15 تن از اساتيد دانشگاهها ، مراكز پژوهشي ، متخصصان و صاحب نظران در صنعت تشكيل شد و بررسي 895 طرح آغاز گرديد. 680 طرح از اين مجموعه را طرحهاي داخلي 200 طرح خارجي و 15 طرح متعلق به ايرانيان مقيم خارج از كشور بوده است.

اين گزارش مي افزايد : گروههاي تخصصي علاوه بر بررسي اسناد و مدارك و بيش از 250 طرح از نزديك وبه هنگام فعاليت مجموعه ها بازديد نموده و در نهايت كار خود را با ارايه 72 طرح داخلي و خارجي به هيات داوران به پايان رسانند.

بر اين اساس هيات داوران به عنوان بالاترين مرجع تصميم گيري علمي جشنواره با 20 تن از اساتيد دانشگاهها و مراكز پژوهشي پس از بررسي نهايي 22 طرح داخلي ، 9 طرح خارجي و 2 طرح ايرانيان مقيم خارج از كشور را به عنوان برگزيدگان اين دوره معرفي نموده اند.

براين اساس صبح امروز برگزيدگان هفدهمين جشنواره بين المللي خوارزمي از رئيس جمهور لوح تقديرمي گيرند.