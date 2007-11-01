خادمین مساجد گیلان بیمه می شوند

حجت الاسلام سید کاظم میر حسینی اشکوری در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت، افزود: بر اساس بند(ض)تبصره 14 قانون بودجه سال 86 کشور، خادمین ثابت مساجد شهری و روستایی استان بیمه می شوند.

وی گفت: کلیه خادمین ثابت مساجدی شهری و روستایی استان در رشت با مراجعه به اداره کل اوقاف و امورخیریه استان و در شهرستان ها به ادارات تابعه نسبت به تهیه مقدمات بیمه اقدام کنند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی گیلان نیز دراین زمینه گفت: این اقدام بسیار مهم و امری خدا پسندانه برای ترویج و تقویت آموزه های دین مبین اسلام و توجه به خادمین خانه خدا است.

حجت الاسلام جمال یاری افزود: خادمین مساجد عمر با برکت خود را در راه اسلام و قرآن گذاشته و برای خدمت به خلق خدا زحمت می کشندو بهترین انسانها هستند.

وی ، بیمه را ضامن امنیت انسانها در جامعه عنوان کرد و یادآورشد: شخص بیمه شده از هر لحاظ خیالش آسوده و راحت است و بدون دغدغه در راستای برنامه های خود می کوشد.

مدیر کل تامین اجتماعی گیلان در این ارتباط اظهار داشت: بیمه خادمین مساجد از اهداف و سیاست های این سازمان است.

حسین امیری یادآور شد: بر اساس بند (ض)تبصره 14 قانون بودجه سال 86 کشور ، 20 درصد از27 درصد حق بیمه متعلق این افراد توسط دولت تامین و خادمین فقط پرداخت هفت درصد از حق بیمه خود را بر عهده دارند.

وی بیان داشت: این طرح شامل خادمین ثابت در مساجدی شده که تا قبل از صدور دستور اداری فاقد سابقه پرداخت حق بیمه از طریق قانون بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد بودند.

امیری عنوان کرد: خادمین مساجدی که قبل از صدور این بخشنامه با توجه به قانون ، بیمه پرداخت کرده اند و بیمه آنها نیز قطع نشده باشد، استمرار پرداخت حق بیمه آنان بدون رعایت شرط سنی و در صورت عدم انجام معاینه پزشکی برابر ضوابط این دستورالعمل بستن قرار داد از طریق سازمان اوقاف وامورخیریه و ادارات تابعه بلامانع است.

وی خبرداد: مشمولین این دستوالعمل خادمینی هستند که حداکثر سن آنها در تاریخ اولیه تقاضا به سازمان اوقاف و ادارات تابعه 50 سال تمام باشد و در صورتی که سسابقه پرداخت حق بیمه نزد تامین اجتماعی را داشته باشند معادل مدت سابقه پرداخت حق بیمه به سقف 50 سال افزوده می شود.

مدیر کل تامین اجتماعی گیلان ادامه داد: خادمین مساجد واجد شرایط باید حق بیمه مربوطه به هر ماه را به حساب سازمان اوقاف و امور خیریه واریز کرده واین سازمان نیز باید تا آخرین روز ماه بعدی به حساب تامین اجتماعی واریز و لیست دریافتی را ارائه کند.

بیش از سه هزار مسجد در گیلان وجود دارد.