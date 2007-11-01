ناصر حجازی ابقاء شد

به گزارش خبرنگار مهر، پس از شکست عصر دیروز تیم فوتبال استقلال برابر پیکان که چهارمین شکست این تیم در فصل جاری رقابتهای لیگ برتر محسوب می شود، اعضای هیئت مدیره باشگاه استقلال در جلسه ای اضطراری که شب گذشته در دفتر علی فتح الله زاده برگزار شد، به بحث و تبادل نظر پیرامون ایجاد تغییرات در کادر فنی این تیم پرداختند.

در پایان این جلسه که تا نیمه های شب نیز ادامه داشت اعضای هیئت مدیره ناصر حجازی را تا پایان نیم فصل اول لیگ برتر به عنوان سرمربی تیم فوتبال استقلال ابقا کردند.

قبل از تشکیل این جلسه اخباری در مورد احتمال برکناری حجازی مطرح شده بود که با وجود موافقت چند عضو هیئت مدیره با این اتفاق ، اعضا در نهایت با ابقای وی تا پایان نیم فصل موافقت کردند.