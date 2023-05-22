جشن «دختران آفتاب» در تبریز برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با آغاز دهه کرامت و سالروز میلاد حضرت معصومه (س) که به نام روز دختر نامگذاری شده است؛ جشن دو هزار نفری «دختران خورشید» در محوطه ارک تاریخی علیشاه و مصلای امام خمینی (ره) با حضور گسترده دختران و بانوان شهر تبریز برگزار شد.

این جشن بزرگ مردمی که با مشارکت ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد آذربایجان شرقی، دفتر جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی، دفتر آستان قدس رضوی و دیگر نهادهای دولتی برگزار شد، با استقبال قابل توجه عموم علاقه‌مندان مواجه بود.

حضور حجت الاسلام والمسلمین سیدمحمدعلی آل‌هاشم، نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی، تجلیل از دختران نمونه استان، اجرای گروه‌های سرود کانون‌های فرهنگی هنری مساجد منتخب تبریز، اجرای برنامه گفت‌وشنود با دختران موفق از جمله برنامه‌های این جشن بانشاط بود.

حضور خادمان حرم مطهر امام رضا (ع) با پرچم متبرک آستان قدس رضوی نیز در این مراسم با صلوات خاصه حضرت؛ جلوه‌ای خاص و معنوی به این مراسم بخشیده بود.

گفتنی است، جشن «دختران خورشید» یکی از ویژه برنامه‌های پیش بینی شده ستاد بزرگداشت دهه کرامت استان آذربایجان شرقی بوده است.