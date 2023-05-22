پیش بینی معاملات بورس ۲ خرداد ۱۴۰۲/ مواظب چرخش نقدینگی سهام باشید

علی فراقی کارشناس بازار سرمایه درباره آخرین وضعیت بازار سرمایه در روز دوشنبه و پیش بینی معاملات در روز سه شنبه گفت: بازار در روز دوشنبه معاملاتی طبق انتظارات بررسیها رفتار کرد و تعادل رو به بالا چاشنی رفتار قیمتی بود هرچند نمادهای قابل توجه تر و پرحجم تر بازار راهم نمادهای اکثراً ریالی شکل دادند.
فراقی افزود: این رفتار قیمتی با توجه حفظ توان نسبی خریداران تا پایان بازار روز دوشنبه میتواند شروع روز سه شنبه را با سنگینی سمت تقاضا شروع کند هرچند در صورت افزایش نسبی حجم معاملات بازار نسبت به روز گذشته بازار توانایی آن را دارد که روز آتی را هم با رشد قویتری به ثبت برساند هرچند در صورت عدم بهبود کیفیت این پارامتر میتوان قدرت گرفتن عرضه در بازار را محتمل دانست تا برخلاف روز دوشنبه شاهد قدرت نمایی دوباره برخی از عرضه کنندگان باشیم هرچند نمادهای غالباً ریالی بازار با توجه به کیفیت مناسبتر معاملات خود میتوانند غلبه بیشتری بر فروشندگان خود داشته باشند و نسبت به بقیه بازار در شرایط حال کم ریسک عمل نمایند.
فراقی در پایان گفت: در پایان هم اگر به صحبتهای قبل نیم نگاهی داشته باشیم اغلب صحبت از بازدهی تک سهمها که اکثراً هم نمادهای ریالی بوده که یکی از دلایل توصیه به این نمادها میتواند عدم ورود پول به بازار باشد. که در حال حاضر بیشتر شاهد چرخش نقدینگی هستیم تا ورود آنکه همین دلیل باعث میشود که صرفاً بازار قدرت جا به جا کردن نمادهای کمتری را نسبت به قبل داشته باشد.
نظر شما