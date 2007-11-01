به گزارش خبرنگار اعزامی مهر، رئیس جمهور پیش از بهره برداری از این طرح، از بخش های مختلف این مجتمع بازدید کرد و از نزدیک در جریان روند کار آن قرار گرفت.

احمدی نژاد را در سفر امروز به عسلویه "غلامحسین نوذری" سرپرست وزارت نفت همراهی می‌کند.

این مجتمع از جمله طرح های بخش نخست پتروشیمی در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس به شمار می رود که مرحله اول ان از پنجم فروردین در مدار تولید قرار گرفته است.

در دو مرحله مجتمع پتروشیمی اوره و آمونیاک غدیر سالانه یک میلیون تن اوره و 680 هزار تن آمونیاک تولید می شود. محصول اصلی این مجتمع اوره است و بیشتر آمونیاک تولیدی ان نیز به تولید اوره اختصاص دارد.

برای ساخت مجتمع پتروشیمی اوره و آمونیاک غدیر 452 میلیون دلار و هزار و320 میلیارد ریال سرمایه گذاری شده است که با صدور محصولات ان به میزان سالانه 300 میلیون دلار مبلغ سرمایه گذاری شده در مدت دو سال باز خواهد گشت.

با بهره برداری از این مجتمع تولید اوره در کشور روزانه به 6 هزار و 500 تن می رسد که ایران در ردیف تولیدکنندگان عمده اوره جهان قرار خواهد گرفت.

کشورمان سالانه به 5 میلیون تن اوره کشاورزی نیاز دارد که 2 و نیم تا سه میلیون تن از این میزان را مجتمع های پتروشیمی شیراز خراسان و رازی تولید و به بازار مصرف عرضه می کنند.

با توجه به کمبود تولید این محصول راهبردی در کشور مجتمع پتروشیمی غدیر که وظیفه صادرات را به عهده دارد با عقد قرارداد با سازمان خدمات حمایت کشاورزی بیش از50 هزار تن از اوره تولیدی خود را به مصرف داخل می رساند.