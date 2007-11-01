بسته پیشنهادی آمریکا به روسیه برای حل اختلافات درباره ایران و کوزوو

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه هرالد تریبون با اعلام این مطلب در ادامه نوشت : ایالات متحده آمریکا آماده کوتاه آمدن در برابر روسیه درمسئله پیمان متعارف در اروپا ( CFE ) است.

به نوشته این روزنامه، آمریکا به این امید که این کشور(روسیه) را متقاعد کند تا موضع خود درباره کوزوو و ایران را ملایم کند؛ دست به این اقدام می زند.

هرالد تریبون این مطلب را به نقل از منابع دیپلماتیک غربی اعلام کرد و در ادامه نوشت : این کوتاه آمدن، گویا بخشی از بسته ای پیشنهادی است که واشنگتن به کمک آن قصد دارد در مدتی معین، اختلافات خود با روسیه را درباره استقلال کوزو و اعمال تحریمهای بیشتر بر ایران به حداقل ممکن برساند.

این خبر در حالی منتشر می شود که با سفر روز سه شنبه 8 آبان "سرگئی لاوروف" وزیرامورخارجه روسیه به تهران، دور جدیدی در مناسبات تهران و مسکو آغاز شد.

لازم به ذکر است، مسئله کوزوو، روز 10 دسامبر ( 19 آذر ) در شورای امنیت سازمان ملل متحد بررسی می شود. دیپلماتها معتقدند که اگر مسکو کوتاه نیاید؛ در آن صورت آمریکا و بیشتر کشورهای اتحادیه اروپا می توانند استقلال کوزوو را به رسمیت بشناسند، اما چنین چیزی تنها سبب بی ثباتی بیشتر اوضاع در منطقه بالکان شده و روابط با مسکو را وخیم می کند که منجر به وتوی روسیه و چین در شورای امنیت سازمان ملل متحد می شود که این اقدام، تحریم در رابطه با ایران را متوقف خواهد کرد.

تاریخ مهم دیگر، 12 دسامبر (21 آذر ) است که در آن روز به گفته "ولادیمیر پوتین" رئیس جمهوری روسیه، این کشور حضور خود در پیمان نیروهای متعارف در اروپا ( CFE ) را متوقف می کند؛ روسیه در صورتی به حضور خود در این پیمان پایان می دهد که سایر کشورها این پیمان را به تصویب نرسانند.

در همین رابطه روزنامه های روسی به نقل از "پاول زولوتاریف" معاون انستیتو آمریکا و کانادای آکادمی علوم روسیه درباره کوتاه آمدن متقابل مسکو و واشنگتن نوشتند: اگر این مسئله را واقعاً آمریکا پیشنهاد داده باشد؛ واقع گرایانه نخواهد بود.



این کارشناس روسی ابراز عقیده کرد: تمام این مسائل، اهمیت خاص خود را دارند و به یکدیگر مرتبط نیستند و برای حل آنها نیاز به جدول زمانی و روشهای مختلف است.

وی افزود: روسیه قصد ندارد از پیمان CFE خارج شود و تنها از محدودیتهای توجیه ناپذیرآن (درباره استقرار نیروهای مسلح و تسلیحات معمولی در اروپا) خارج می شود و تلاش می کند سایر شرکت کنندگان در آن را متقاعد کند که پیمان به عنوان سندی که بازتاب دهنده واقعیات کنونی در اروپا باشد، به تصویب برسد.

زولو تاریف در ادامه تاکید کرد : درباره پیشنهاد واشنگتن درمورد سپر ضد موشکی نیز باید گفت که آمریکا تنها نمایندگان روسیه را دعوت می کند که از تاسیسات آتی در لهستان و چک بازدید کنند. این چیز خاصی را تغییر نمی دهد. در حقیقت مهم این است که چه کسی این سیستم را کنترل می کند. ازاین رو گام حقیقی در راه سازش را باید پیشنهاد "ولادیمیر پوتین" رئیس جمهوری روسیه درباره ایجاد مراکز مشترک ارزیابی از تهدیدهای موشکی در مسکو و بروکسل دانست.

به گفته این کارشناس، مکانیزم مشخصی نیز درباره برنامه هسته ای ایران ایجاد شده است. همانند مورد کره شمالی، در این جا نقشی مهم را گروه شش جانبه (1+5) ایفا می کند، اما ترکیب آن متفاوت است و بعید است که هرگونه توافق اصولی بین شرکت کنندگان، در طرح پیشنهادی واشنگتن برای کوتاه آمدن های متقابل بگنجد.