تقدیر طالبانی از تلاشهای ایران برای حل بحران شمال عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتراطلاع رسانی ریاست جمهوری عراق، جلال طالبانی در نشستی که با منوچهر متکی برگزار کرد، براهمیت ادامه تلاشهای هدفمند ایران برای پایان دادن به بحران مرزی موجود بین عراق و ترکیه تاکید کرد.

رئیس جمهوری عراق همچنین از تلاشهای ایران که منجر به برقراری ثبات درمنطقه می شود، قدردانی کرد.

دراین دیدار که برهم صالح معاون نخست وزیر و هوشیار زیباری وزیرامور خارجه عراق نیزحضور داشتند؛ طالبانی بر ضرورت تحکیم روابط دوجانبه تهران و بغداد و همچنین بر تقویت آن به گونه ای که با عمق روابط مشترک بین دو ملت دوست ایران و ترکیه مناسبت باشد، تاکید کرد.

در این دیدار طالبانی برآمادگی کامل عراق برای انجام تلاش در جهت پایان یافتن بحران مرزی میان این کشور و ترکیه از راه گفتگو تاکید کرد.

رئیس جمهوری عراق روزگذشته دراین دیدارکه هیئت همراه وزیرامورخارجه ایران نیزحضور داشتند، تصریح کرد: عراق به تقویت روابط دوجانبه با ترکیه درهمه زمینه ها امیدوار است.

طالبانی درادامه این سخنان با اشاره به نشست آتی همسایگان عراق دراستانبول، برضرورت تلاش مشترک به منظور موفقیت این نشست تاکید کرد.



لازم به ذکراست؛ منوچهر متکی وزیرامور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز گذشته برای دیدار با مقامهای بلندپایه عراق به این کشور سفر کرد؛ متکی با نوری المالکی نخست وزیر و هوشیار زیباری همتای عراقی خود نیز دیدار کرد.