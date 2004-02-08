مهم ترين خبرهاي جهان در شب گذشته

- رئيس جمهوري سريلانكا براي دومين بار طي 4 ماه گذشته پارلمان اين كشور را منحل كرد . گفتني است پارلمان سريلانكا 225 نماينده دارد .

- جرج بوش رئيس جمهورآمريكا درگفتگو با تلويزيون ( ان بي سي ) اعلام كرد كميسيون تحقيق و بررسي عراق آماده است تا تحقيق وتحفص خود را آغاز كند.

- حدود 3000 نفر از مردم فلسطين در اعتراض به ادامه ساخت ديوار حائل دست به تظاهرات زدند .

-جان كري كانديداي در انتخابات داخلي حزب دمكرات براي انتخاب نامزد انتخابات آتي رياست جمهوري در ايالت واشنگتن پيروز شد . گفتني است وي همچنان در صدر رقباي جرج بوش قرار دارد .

- شوراي رهبري تشكيلات خودگردان فلسطين استعفاي بيش از350 نفر از اعضاي جنبش آزاديبخش ملي فلسطين ( فتح ) را كم اهميت دانست.

- روزنامه واشنگتن پست به نقل از منابع آمريكايي نوشت : دو مسئول بلند پايه دولت آمريكا درماه جاري ازفلسطين اشغالي ديدار و درباره طرح آريل شارون نخست وزير رژيم صهيونيستي مبني بر جداسازي فلسطينيها از اسرائيليها بحث و تبادل نظر مي كنند.

- نيروهاي آمريكايي 91 عراقي را كه تصور مي شود از اعضاي گروههاي مقاومت مسلح مي باشند طي دو روزگذشته تاكنون دستگير كرده اند .

- فيدل كاسترو رئيس جمهور كوبا از جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا و خوزه ماريا ازنار نخست وزير اسپانيا به شدت انتقاد و آنها را به هيتلر تشبيه كرد.

- يك مسئول بلندپايه آمريكا فاش ساخت واشنگتن براي جلوگيري از انتقال تكنولوژي هسته اي به كشورهاي خارجي با دولت پاكستان همكاري مي كند .

- وزرات دفاع آمريكا اعلام كرد دو وكيل نظامي براي دفاع اززندانيان گوانتانامو تعيين كرده است.

