طرح توانبخشی CBR ویژه توانجویان در لرستان آغاز شد

رئیس سازمان بهزیستی استان لرستان در این خصوص به مهر گفت: این طرح فعالیتی اجتماعی بوده که در جهت ایجاد و تحقق فرصت‌های مساوی بین توانجویان در جامعه اجرا می‌شود.

علی روشنایی توانمندسازی، برابرسازی فرصت‌ها و الحاق توانجویان به جامعه، فعال کردن جامعه برای حمایت از حقوق این قشر، کاهش فقر وحفظ کرامت انسانی توانجویان را از اهداف اجرای طرح برشمرد .

وی اظهارداشت: دراجرای طرح خدمات توانبخشی، آموزشی، حمایتی واجتماعی به صورت گسترده تر در مراکز بهزیستی و خانه‌های بهداشت و مجتمع‌های روستایی به توانجویان ارائه می‌شود .

روشنایی، ارائه خدمات در محل زندگی، استفاده ازامکانات موجود در جامعه، کاربرد فناوری ساده و مقرون به صرفه، استفاده از نیروهای بومی، سطح بندی خدمات، تاکید بر رشد و تحول جامعه و مردمی بودن را از ویژگیهای این طرح دانست .

رئیس سازمان بهزیستی استان لرستان گفت: براساس آمار موجود بیش از 90 هزار معلول جسمی حرکتی، ضایعه نخاعی و ذهنی دراین استان وجود دارد که از این تعداد تنها 20 هزار نفر به‌صورت مستمر و غیرمستمر از خدمات این سازمان بهره‌مند هستند .

وی با بیان اینکه طرح توانبخشی مبتنی برجامعه CBR به صورت مستمرادامه خواهد داشت،افزود: دراجرای این طرح همه توانجویان می‌توانند ازخدمات آن بهره مند شوند .