تعیین زمین کتابخانه مرکزی کرمانشاه به زمانی نامشخص موکول شد

اسماعیل مالمیر معاون امور کتابخانه های عمومی کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزار نشدن نشست انجمن کتابخانه های عمومی این استان، گفت: این جلسه که قرار بود روز یکشنبه هفته گذشته برگزار شود، به دلیل عدم حضور استاندار به دو روز بعد از آن (سه شنبه) موکول شد که در این روز هم استاندار حضور نداشت و به همین خاطر جلسه انجمن لغو شد.

وی با مهم ارزیابی کردن این نشست، افزود: قرار بود در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه زمین کتابخانه مرکزی استان مشخص و اعلام شود و عملیات اجرایی آن نیز به زودی آغاز شود اما به دلیل عدم حضور استاندار (رئیس انجمن کتابخانه های عمومی استان) در جلسه، این کار به زمانی نامشخص موکول شد.

به گزارش مهر، پیش از این قرار بود زمین کتابخانه مرکزی کرمانشاه در جلسه ای با حضور استاندار (رئیس انجمن کتابخانه های عمومی استان)، سازمان مدیریت، سازمان مسکن و شهرسازی، مدیرکل ارشاد، سرپرست شهرداری و مدیر امور کتابخانه های عمومی استان مشخص شود. یکی از گزینه های مهم برای ساخت کتابخانه مرکزی کرمانشاه، اولین دبیرستان این شهر (مدرسه کزازی) و قدیمی ترین مدرسه کرمانشاه است که تخریب آن و ساخت بنایی دیگر در محل این دبیرستان نیازمند مجوز سازمان میرث فرهنگی است.