دو اثر از لرستان به جشنواره کشوری تئاتر عروسکی راه یافت

فضل‌الله شاهرخی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نمایش‌های "یک حکایت" به ‌کارگردانی فرزاد زیدی‌نژاد از مربیان کانون و نمایش سایه‌ای "صفر کله گنده" در بخش اعضا در مرحله استانی یازدهمین جشنواره نمایش عروسکی مراکز کانون پرورش فکری لرستان به عنوان آثار برتر انتخاب شدند.

وی با اشاره به تعداد کم آثار راه یافته به مرحله کشوری جشنواره یاد شده افزود: لرستان از معدود استانهایی است که در مرحله کشوری تئاتر عروسکی در دو بخش مربیان و اعضا نماینده دارد.

جشنواره سراسری تئاتر عروسکی مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نیمه دوم ماه جاری در خوزستان برگزار می‌شود.