خطر مرگ ناگهاني در مصرف قرصهاي روان گردان

دكتر حسين عشايري در گفت و گو با خبرنگار اجتماعي مهر افزود : قرصهاي اكستازي كه در ايران به قرصهاي شادي بخش معروف شده اند به طور مستقيم بر روي سيستم اعصاب مركزي و عضلاني و ادراكي و نيز گردش خون تاثير مستقيم دارد و ضايعات شديد روحي و مرگ را به دنبال دارد .

وي اضافه كرد : مصرف قرصهاي روانگردان به شدت سيستم عصبي شخص را دچار آسيب مي كند و با وجودي كه با استفاده از سيستم سم زدايي تا حدي امكان كاهش عوارض مصرف اين قرصها وجود دارد اما آسيبهاي جدي اين قرصها بر روي سيستم عصبي و رواني فرد در بيشتر موارد جبران نا پذير است .

وي گفت : قرصهاي اكستازي به مراتب خطرناكتر از مواد مخدر طبيعي هستند و با وجودي كه مواد مخدر طبيعي به علت شيوه مصرف آن امكان ابتلا به ايدز و هپاتيت را تقويت مي كنند اما اعتياد اين مواد تا حد زيادي قابل درمان است در حالي كه مصرف حتي يكبار قرصهاي روانگردان امكان اعتياد را در فرد ايجاد مي كند و فرد را با احتمال مرگ ناگهاني و زود هنگام مواجه مي كند .

دكتر عشايري ادامه داد : مصرف قرصهاي روانگردان به علت خطرات فراوان آن در بسياري از نقاط جهان كاملا ممنوع است و با توجه به اينكه اين قرصها صرفا يك ماده مخدر محسوب شده و هيچ گونه كاربرد ديگري ندارد بايد به طور كامل از سطح جامعه پاك شوند .