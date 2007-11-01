همایش بزرگداشت دهه ریاضی در دانشگاه لرستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، در این همایش که با حضور دانشجویان رشته ریاضی دانشگاه های استان برگزار شد دکتر بهمن غضنفری عضو هیئت علمی گروه ریاضی دانشگاه لرستان در سخنانی با اشاره به کاربرد ریاضی در عرصه های مختلف اظهار داشت: ریاضی علمی است که همواره جلوتر از تکنولوژی در حال حرکت است.

وی گفت: اگر چه سایر علوم وابسته به ابزار ولوازم هستند ولی ریاضی متکی به ابزار نیست.

این عضو هیئت علمی دانشگاه لرستان در ادامه تصریح کرد: امروز با یک جستجوی ساده در اینترنت جدید ترین اخبار روز دنیا در هر رشته وموضوع در دسترس افراد قرار می گیرد.

وی تاکید کرد: دانشجویان باید روزانه از جدیدترین سایتهای خبری، علمی و پژوهشی در خصوص رشته مورد نظر خود دیدن کنند و در جریان مسائل جدید قرار گیرند.

در پایان این همایش از اساتید برجسته گروه ریاضی دانشگاه لرستان با اهدا لوح تقدیر وهدیه تجلیل به عمل آمد.