به گزارش خبرنگار مهر در اراک، آیت الله هاشمی رفسنجانی که به منظور شرکت در کنگره‌ بزرگداشت امیران، فرماندهان و 1400 شهید ارتش جمهوری اسلامی ایران در استان مرکزی به اراک سفر کرده است، در بدو ورود به این شهر در فرودگاه این شهر در جمع خبرنگاران هدف از سفر خود به استان مرکزی را حضور در اولین یادواره سرداران و شهدای ارتش استان مرکزی عنوان کرد .

وی گفت: پیش از این قرار بود سفری دو روزه به استان مرکزی داشته باشم و با پروژه هایی که قرار بود در استان افتتاح شود آشنا شویم اما به واسطه تراکم کار و به دلیل حضورم در نماز جمعه تهران سفرم به این استان در زمان کوتاهی انجام می شود.

هاشمی رفسنجانی شهدا را سرمایه های فرهنگی کشور خواند و خواستار حفظ و زنده نگه داشتن یاد و خاطره آنان در جامعه شد.

رئیس مجلس خبرگان ادامه داد: زنده نگه داشتن یاد شهدا در کشور بسیار مهم است، شهدا الهام بخش نیروهای اسلامی در سراسر جهان و ایران هستند و نباید گذاشت گرد فراموشی روی تاریخ بنشیند.

هاشمی رفسنجانی گفت: در عین حال در این زمان کوتاه با مسئولان و علمای استان مذاکراتی انجام می شود تا وضعیت استان تشریح شود.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری طی سفر خود به استان مرکزی علاوه بر افتتاح نخستین یادواره شهدا وامرای ارتش این استان نهمین شعبه خبرگزاری ایکنا در کشور را در این استان راه اندازی خواهد کرد.