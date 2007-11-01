مسئول بهبود وجهه آمریکا در جهان از سمت خود استعفا کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه،"کارن هیوز" که معاون وزیرامور خارجه آمریکا در بخش تلاشها برای بهبود وجهه آمریکا در جهان بود؛ روز گذشته اعلام کرد که تا نیمه دسامبر (آذرماه) از این مسئولیت کناره گیری می کند.

به نوشته برخی خبرگزاری ها، هیوز به دنبال اقدامات جنگ ‌طلبانه بوش عملا از ادامه تلاشهایش ناامید شد و از این مسئولیت استعفا کرد.

او آخرین مشاور نزدیک به بوش است که از تگزاس همراه او بوده و اکنون از کار کناره‌ گیری می ‌کند.

بر اساس این گزارش، بوش و رایس دو سال قبل از هیوز خواستند تا سیاستها، عقاید و افکار دولت بوش را در خارج تبلیغ و توجیه کند.

هیوز که قبلا خبرنگار تلویزیون و مشاور رسانه‌ها بوده تلاش می ‌کرد که وجهه منفی دولت آمریکا در خارج از آمریکا به ویژه در جهان اسلام را تغییر دهد.

به گزارش مهر، هیوز سالانه ‪ ۹۰۰‬میلیون دلار در این راه هزینه کرد، اما پس از آنکه دریافت بوش با هر سخنرانی جنگ‌ طلبانه، عملا تمام اقدامات او را نقش بر آب می‌کند، کنار رفت. تمام نظرسنجی‌ها نیز نشان می‌دهد که تغییری در وجهه آمریکا در جهان ایجاد نشده است.



این در حالی است که مسئول دفتر خاورمیانه در وزارت امور خارجه آمریکا مدعی شد که هیوز به سبب مشکلات خانوادگی از مقام خود استعفا کرده است .