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۱۹ بهمن ۱۳۸۲، ۱۰:۲۶

«آذرخش و سايه‌ها» در ادبيات انديشه

طرح «آذرخش و سايه‌ها» با مضمون بررسي بازتاب مبارزات مردمي و انقلابي ايران در ادبيات داستاني معاصر در گروه ادبيات انديشه پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي در حال تدوين است.

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه اين تحقيق كه طرح اوليه آن در قالب سه جلد تنظيم شده است، توسط مصطفي فعله ‌گري با نظارت و هدايت مستمر گروه  ادبيات انديشه انجام خواهد پذيرفت. اين تحقيق با پي گيري اهدافي چون : 1.‌ ‌تبيين ريشه‌هاي دورماندگي ادبيات داستاني مدرن ايران ( پس از مشروطيت) از واقعياتي چون مبارزات اسلامي و شيعي مردم؛ 2.‌ ريشه ‌يابي علل سياسي، فرهنگي، اجتماعي سكوت برخي از داستان‌نويسان‌ روشنفكر ايران در برابر رخداد انقلاب؛ و 3. بازكاوي و بررسي بازتابهاي گوناگون مبارزات مردمي ايران در ادبيات داستاني، در سه بخش از سال 1295 قمري ( آستان مشروطه) تا سال 1342 شمسي،  از سال 1342 تا سال 1357 (انقلاب اسلامي)، از سال 1357 تا سال 1380 به بررسي اجمالي كارنامه بيش از شصت نويسنده معاصر از منظر مورد نظر مي‌پردازد.

در اين طرح بازتاب موضوعاتي چون، جنبش تحريم تنباكو، جنبش مشروطه‌خواهي، نقش روحانيت در مبارزه با استبداد و استعمار، نقش مثبت روشنفكران در جنبش‌هاي مردمي، كشف حجاب و سركوبهاي خونين رضاخاني، جنبش ملي شدن صنعت نفت، آشوبهاي حزبي سال هزار و سيصد و بيست، كودتاي بيست و هشتم مرداد، قيام پانزده خرداد، شكل‌ گيري مبارزات مسلحانه، پيروزي انقلاب اسلامي و...  در ادبيات داستاني معاصر مورد بررسي و تحليل قرار خواهد گرفت.

کد مطلب 57884

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