حسن دادشکر، با اشاره به دوران طلایی تئاتر کودک در دهه های 60 و 70 به خبرنگار مهر گفت: "بازگشت به آن دوران، نیاز به آن آدم‌ها و سیستمی دارد که در آن جا افتاده بودند. این به معنی نبود افراد با استعداد در نسل جوان نیست، ولی آن افراد با تمام مشکلات کار کردند و کار کودک را ادامه دادند. خیلی‌ها با سابقه تئاتر کودک و نوجوان رفتند، اما جایگزینی برایشان پیدا نشد."



وی خاطر نشان کرد: "ما در کشور سالن برای کنسرت می‌سازیم و از آن برای تئاتر نیز استفاده می‌کنیم. ما سالن در فرهنگسراها نداریم که قابلیت اجرای تئاتر داشته باشد. گروهی نیز با کارهایی کلیشه‌ای، سطح سلیقه تماشاگر را پایین آورده‌اند. به همین خاطر به جای اینکه از تولید به جشنواره برسیم روند معکوس را طی و از طریق جشنواره به تولید فکر می‌کنیم."



این فعال عرصه تئاتر، تقویت متون و سطح کیفی نمایش‌های کودک، را نیازمند برنامه ریزی عملی دانست و اظهار داشت: "نباید این برنامه ریزی فقط روی کاغذ باشد. باید به آن عمل کرد. به نحوی که با تغییر مدیریت تغییری در آن ایجاد نشود. تئاتر باید به عنوان یک پدیده فرهنگی به صورت بحث و چالش به مجلس کشیده شود. فکر می‌کنم تئاتر از خوراک و غذا برای ما واجب‌تر است و اگر وجود نداشته باشد با از بین رفتن نسل قدیم سال‌ها طول می‌کشد این خسارت جبران شود."



دادشکر یادآور شد: "نسل کودک و نوجوان را باید با برنامه‌ریزی گسترده تربیت کرد و این کار با اجرای دائم و مستمر نمایش در سطح کشور و مهمتر از آن فعالیت وزارت آموزش و پرورش امکان‌پذیر می‌شود. آموزش و پرورش و شهرداری می‌توانند با استفاده از متخصصان و توانایی آنها با حرکت در یک کلیت برای فرهنگ‌سازی تئاتر کار کنند."



این کارگردان تئاتر، شناخت کارگردان از مخاطب، مکان و شکل اجرا را امری مهم معرفی کرد و گفت: "ما با افرادی زنده سر و کار داریم که نمایش می‌تواند بر آنها تأثیرگذار باشد و اگر این مهم را در نظر بگیریم موفق خواهیم شد. اگر مخاطب با تئاتر آشنا و تربیت شده بود مشکلی نداشتیم. ما باید مخاطب را تربیت کنیم، مخاطبی که در حال حاضر با گونه‌های مختلف فرهنگی و هنری مبتذل و غیرمبتذل روبرو است."



وی در مورد بحث خصوصی‌سازی تئاتر کودک، تصریح کرد: "خصوصی‌سازی با ذائقه پایین تماشاگر بسیار خطرناک است. باید آنقدر سرمایه‌گذاری کرد تا او تربیت شود. این امر با اجرای نمایش‌های سیار امکان‌پذیر است. کانون این کار را در دهه 50 در مدارس انجام داد که جواب داد."