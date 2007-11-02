قانون گذاری مجلس در عرصه هنر مطابق انتظارات نیست

فاطمه آلیا درحاشیه برگزاری سومین جشنواره فیلم "رویش" در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد با بیان این که ما در نظام اسلامی تعریف مشخصی از هنر دینی در دست داریم گفت: قانونگذاری ما در مجلس باید در عرصه هنر و سینما مطابق با انتظارات جامعه باشد ضمن اینکه در بحث نظارت در عرصه فرهنگ و سینما با نقد اصولی و منطقی خوبیها را تشویق و نکات لازم را هم گوشزد کنیم.
هنرمندان ما در عرصههای گوناگون هنری از جمله سینما با توجه به تعریف نظاممند و هدفمند از دین در عرصه هنر وجود دارد میتوانند از ابزار هنر برای رسیدن به اهداف دین سود جویند و معارف دینی را با پوششی هنری عرضه کنند.
آلیا اظهار داشت: برگزاری چنین جشنوارههایی فضا را برای تلاش و رقابت در عرصه سینمای دینی فراهم میکند که سعی در معرفی هنر متعهد در عرصه سینما دارد.
وی تصریح کرد: در واقع برگزاری چنین جشنوارهایی نقش حمایتی از تولیدکنندگان و دستاندرکاران سینمای دینی را نیز برعهده دارد اگرچه برای رسیدن به مطلوب هنوز باید راه زیادی طی شود.
وی در ادامه گفت: هنوز فاصله زیادی تا رسیدن به مطلوب و آرمان وجود دارد ولی در صورتی که در این زمینه قدمهای درست و حساب شدهای پرداشته شود میتوانیم به هدف نهایی و مطلوب دست پیدا کنیم.
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