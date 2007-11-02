امروز در تاریخ

تیرباران طیب حاج رضایی وبرادرش :

درچنین روزی درسال 1342 طیب حاج رضایی و برادرش ازسوی عمال رژیم پهلوی تیرباران شدند. طیب حاج رضایی از جمله انقلابیونی بود که در میان عامه مردم حضوری فعال داشت و از جمله عاشقان مخلص ابا عبد الله الحسین (ع) به شمار می رفت. به گفته بسیاری از مردم تهران در ایام عاشورای حسینی، گروه عزاداران طیب زبانزد مردم تهران قدیم بود. به همین دلیل بسیاری از کسبه و مغازه داران نسبت به وی و فعالیت هایش آگاهی کامل داشته و برای او احترام فوق العاده ای قایل بودند و همین امر در پیشبرد فعالیت های وی علیه رژیم پهلوی تبعات خاصی به دنبال داشت . قبل از قیام 15 خرداد 1342 به رهبری امام خمینی ره نیز طیب حاج رضایی به عنوان نمایده قشر کسبه حضور فعالی را علیه رژیم پهلوی در تاریخ ایران به ثبت رسانید و مبارزات بسیاری را دراین زمینه رقم زد.

طیب میرطاهری ملقب به حاج رضایی در خانواده ای اصالتا قزوینی، در سال 1290 در تهران به دنیا آمد. وی از حدود سال 1339 ه ش و همزمان با به دنیا آمدن رضا پهلوی پسر شاه مبارزه خود را با رژیم پهلوی آغاز کرد. او از سال 1342 و همزمان با قیام تاریخی حضرت امام خمینی به تبلیغ راه و روش آن حضرت پرداخت و به هنگام برپایی مراسم عزای امام حسین ع و ایجاد تکایا، ضمن نصب تصاویر حضرت امام خمینی، نقش بسزایی در آشنایی عامه مردم با روش ومنش آن حضرت ایفا کرد.

رژیم پهلوی که اورا فردی سابقه دار در مبارزه با تشکیلات خود می شناخت ، پس از فعالیت های وی در میان عامه مردم درجهت شناساندن نهضت امام خمینی، وی را به اتهام اقدام علیه امنیت کشور و برهم زدن نظم عمومی دستگیر کرد. پس از بازداشت و شکنجه های فراوان طیب درزندانهای رژیم پهلوی، رژیم نتوانست وجود او وبرادرش را تحمل کند و سرانجام او را درچنین روزی آماج تیرهای خشم خود قرار داد. به گفته شاهدان عینی، قبل از تشییع پیکر او در محله مسگرآباد تهران، خیابان و میدان خراسان تهران تا محله مسگر آباد سرشار ازجمعیت شده بود. سرانجام پس از ساعتها ، پیکر او را با آمبولانس به حرم حضرت عبدالعظیم حسنی حرکت دادند و جمعیت تشییع کننده پیاده به دنیال پیکر او به راه افتاد. رژیم پهلوی حتی بعد از دفن وی به خانواده او اجازه برگزاری هیچ گونه مراسم بزرگداشتی را نداد. شهید طیب حاج رضایی از آن دست انسانهایی بود که با تمسک به اهل بیت و بخصوص حضرت اباعبدالله الحسین ( ع ) به این افتخار نائل آمد که در راه دفاع از دین و ولایت، شکنجه های وحشیانه ساواک را به جان بخرد و سرانجام بر سر این اعتقاد به درجه رفیع شهادت نایل آمد .

محاکمه 53 نفر :

محاکمه معروف به 53 تن که تمایلات کمونیستی داشتند درچنین روزی درسال 1317 ه ش درتهران آغازشد. این عده متهم به توطئه برای تغییررژیم سیاسی ایران شده بودند. نخستین فعالیت های گروههای چپ در ایران به اوایل دوره مشروطه و فعالیت چهره هایی چون حیدرخان عمواوغلی، احسان الله خان، خالوقربان، سلطان زاده، عبدالصمد کامبخش و سلیمان میرزا اسکندری باز می گردد. دوره دوم فعالیت کمونیستی نیز مربوط به گروه موسوم به 53 نفر است که چهره هایی چون تقی ارانی، پیشه وری، انورخامه ای، خلیل ملکی، احسان طبری و بزرگ علوی در آن حضور دارند . پس از سرنگونی رضاخان در شهریور 1320، حزب توده به وجود آمد. وابستگی شدید به شوروی و اختلافات و تضادهای تئوریک و ایدئولوژیک بین دو قطب کمونیستی آن دوران شوروی و چین باعث شد که گروههای چپ دیگری در سالهای دهه سی و چهل از این جریان منشعب شوند که می توان به سازمان چریکهای فدایی خلق و گروه رنجبران ، سازمان جوانان حزب توده ، سازمان انقلابی حزب توده، گروه طوفان، گروه فلسطین و ستاره سرخ اشاره کرد. رهبران حزب توده ایران در قالبهای فکری مارکسیستی اسیر بودند و به همین خاطر توان شناخت صحیحی از کشور و مردم خود و بدنبال آن مبارزه موفق را نداشتند. مارکسیستها در ایران یک سازمان وابسته به ایدئولوژی اروپایی و بیگانه از واقعیت جامعه ایران با تمام عواقب و نتایج ناشی از این بیگانگی بودند. پس از شکست حزب توده در عرصه سیاسی، سرخوردگان حزبی وارد عرصه فرهنگی شدند و با ترویج افکار ماتریالیستی خود به مبارزه با باورهای مذهبی پرداختند .

صدور اعلامیه بالفور :

درچنین روزی درسال 1917میلادی اعلامیه تاریخی بالفور منتشر شد. این اعلامیه سالها بعد سبب تشکیل اولین دولت صهیونیستی در فلسطین اشغالی شد. با نگاهی به تاریخ می توان دریافت که انگلیس ، درزمان اوج قدرت، تمامی هم خود را برای نابود کردن توان سیاسی و نظامی جهان اسلام ، تحت قیمومت در آوردن سرزمین های اسلامی و تاسیس یک رژیم صهیونیستی درفلسطین اشغالی بکار گرفته بود. برهمین اساس ودرآستانه اشغال فلسطین توسط ژنرال آ لنبی ، جیمزبالفوروزیرامورخارجه وقت انگلیس طی نامه ای به لیونل والتر دوروچیلد، قول همکاری تمام عیاری را درجهت تاسیس یک رژیم صهیونیستی درفلسطین به وی داد.لذا درزمانی که آلنبی به سوی فلسطین می شتافت، بالفورنیزجدی ترین گام را درزمینه تشکیل یک رژیم صهیونیستی در فلسطین برداشت. درهمین زمان صهیونیست ها ازنامه بالفور و پیشروی ژنرال آلنبی به عنوان استجابت دیرینه دعای قوم یهود یاد می کردند.

طی مدت سی سال و درحالی که مسلمانان دراختلاف و چند دستگی به سرمی بردند، بریتانیا زمینه را برای تشکیل رژیم صهیونیستی فراهم کرد. هجوم صهیونیست ها ازسراسرجهان به فلسطین، تشکیل گروه های نظامی و جوخه های ترورصهیونیستی، در اختیار قرار دادن امکانات مالی و اقتصادی ، تقویت وجهه صهیونیست ها درجهان ازطریق رسانه های بین المللی و سرکوب مسلمانان فلسطین ازجمله مهمترین اقدامات استعمار درجهت تشکیل رژیم صهیونیستی بود .سرانجام پس از آماده شدن موقعیت، انگلستان در چهاردهم اردیبهشت سال 1327 هـ. ش (1948 میلادی) بر قیمومت واشغال خود در فلسطین پایان داد وازآنجا خارج شد.اما سازوبرگ نظامی خود را دراختیار صهیونیست های مقیم فلسطین قرار داد وآنان ازاین ابزار نظامی در جهت ترور و سرکوب مردم فلسطین استفاده کردند. پس از این واقعه، با کشتار و ترور و سرکوب توانستند به رژیم اشغالگرقدس موجودیت غاصبانه بخشند ونخستین جنگ اعراب واین رژیم که منجر به پیروزی صهیونیست ها شد درگرفت. با این حال تراژدی کشتار، بازداشت، تخریب وتبعید هممچنان درسرزمین های اشغالی ادامه دارد و مبارزان فلسطینی به جهاد قهرمانانه خود ادامه می دهند و سلاح های آمریکایی و پشتیبانی غربی ها نیزنمی تواند اراده ملت مسلمان فلسطین را سست کند .

موافقت نامه بین استقلال طلبان اندونزی و نیروهای هلندی :

درچنین روزی درسال 1949 میلادی استقلال طلبان اندونزی و نظامیان هلندی موافقت نامه ای را مبنی بر ترک مخاصمه امضا کردند. پس از این موافقت نامه بود که نیروهای هلندی سرزمین اندونزی را ترک گفتند. نیروهای هلندی به مدت چهار سال سرزمین اندونزی را تحت استعمارخود قرار داشتند تا این که سرانجام از اوت سال 1945میلادی با قیام احمد سوکارنو از رهبران استقلال اندونزی، مجبور به ترک اندونزی که پیشتر آن را هند هلند می خواندند، شدند . اندونزی در دسامبر سال1949 میلادی مستقل شد.

اشغال دوروستای فلسطینی :

درچنین روزی در سال 1948 میلادی و به دنبال ترک مخاصمه با لبنان، ارتش رژیم صهیونیستی دو روستای کفربرعم واقرت را اشغال و آنها را بدلیل نزدیکی به مرز (لبنان ـ رژیم صهیونیستی ) منطقه ممنوعه امنیتی اعلام کرد و اهالی این روستـاهارا به مناطق دیگر راند.



گفتگوهای رودررومیان رژیم صهیونیستی و تشکیلات خود گردان فلسطینی :

درچنین روزی درسال 1991 میلادی ، نمایندگان رژیم صهیونیستی و تشکیلات خود گردان فلسطینی نخستین ملاقات چهره به چهره و گفتگوهای های نزدیک خود را درمادرید اسپانیا به انجام رساندند .

درگذشت برنارد شاو :

جرج برنارد شاو درام نویس و شاعر بزرگ انگلیسی در سال 1856 در خانواده ای فقیر در شهر دوبلین ا یرلند چشم به جهان گشود. در کودکی عشق به موسیقی را از مادر هنرمند خود به ارث برد . کمی درس خواند و آنگاه دست به کارهای گوناگون برای گذران زندگی خود زد. در لندن به روزنامه نویسی پرداخت و از راه نوشته های خود پول به دست می آورد. از سال 1789 نوشتن داستان و نمایشنامه را آغاز کرد. در سال 1820 میلادی دست به کوشش های سوسیالیستی زد و از این به بعد در نوشته ها و اندیشه هایش به مکتب سوسیالیستی گرایش بسیار یافت. شاو در نمایشنامه نویسی تواناتر از داستان نویسی بود. او نویسنده ای واقع بین است و نوشته هایش به چاشنی ریشخند و بذله گویی آمیخته اند . شیوه اندیشه اش بر فلسفه تکامل تکیه زده است. نخستین نمایشنامه او در سال 1898 میلادی به نام نمایشنامه های مطبوع و نامطبوع انتشار یافت. کارهای مهم او عبارتند از : پیرو شیطان ، (1896 )، سزار و کلئوپاترا(1899 )، بشر و فوق بشر (1903 )، میجر باریارا (1905 )، پیگمالیون (1912 )، بازگشت به ماتوساله (1924 ) و سنت جون (1924 ) اشاره کرد. شاو در سال 1925 برنده جایزه نوبل ادبی شد و مجموعه آثارش در فاصله سالهای 1930 تا 1932 میلادی در سی جلد به چاپ رسیدند. وی در چنین روزی در سال 1950 میلادی دار فانی را وداع گفت .



خلق تابلوی معروف مونالیزا :

در چنین روزی در سال 1507 میلادی لئوناردو داوینچی مامور شد که تصویر لیزا گراردینی را به تصویر بکشد. این اثر بعدها به مونالیزا موسوم شد. تابلوی لبخند ژوکوند به شیوه ای تصویر شده است که در ابتدا هر بیننده ای را مسحور خود می سازد. لبخند جادویی مونالیزا ، به عنوان یکی از ضرب المثل ها ی مردم مغرب زمین زبانزد شده است. داوینچی در این تصویر سعی کرده است با بکارگیری عناصر بصری ای چون رنگ، فرم و کمپوزیسیون تصویر، در ایجاد و القای احساس آرامش به مخاطب گام بردارد.

انتخاب دومین رییس جمهور آمریکا :

در چنین روزی در سال 1796 میلادی جان آدامز به عنوان دومین رییس جمهور آمریکا انتخاب شد .

جنگ تریاک میان چین و بریتانیا :

در چنین روزی در سال 1839 میلادی نخستین جنگ میان چین و بریتانیا با عنوان جنگ تریاک آغاز شد. این جنگ زمانی آغاز شد که دو انگلیسی چندین قایق ته پهن چینی را به اسارت گرفتند. دلیل اصلی جنگ تریاک این بود که انگلیسی ها قصد ورود ماده مخدر تریاک را به کشور چین داشتند که این امر با مقاومت چینی ها روبرو شد. این جنگ که بعدها جنگ تریاک نام گرفت، دو سال به طول انجامید اما در پایان جنگ به نفع انگلیسی ها خاتمه یافت .

اخطار ژاپن به آمریکا :

در چنین روزی در سال 1941 میلادی جان گرو سفیر آمریکا در ژاپن اخطار کرد که ژاپن حملات سهمگینی را علیه آمریکا به انجام خواهد رساند و طرح ریزی های کلانی را در این زمینه انجام داده است .

پرتاب سفینه اسپوتنیگ 2 :

در چنین روزی در سال 1957 میلادی اسپوتنیک 2 توسط اتحاد جماهیر شوروی سابق به فضا پرتاب شد. این دومین سفینه دست ساخته انسان بود که یک حیوان - سگی به نام لایکا - به همراه آن به فضا رفت .

پرتاب سفیه مارینر 10 :

در چنین روزی در سال 1973 میلادی ، آمریکا مارینر 10 خود را به فضا پرتاب کرد. این سفینه ، نخستین سفینه ای بود که در بیست ونهم مارس 1974 میلادی بر سیاره عطارد نشست .

تهدید عراق علیه آمریکا :

در چنین روزی در سال 1998 میلادی یک روزنامه دولتی عراق از دولت این کشور خواست خود را برای مبارزه ای طولانی مدت و سهمگین با آمریکا، آماده سازد .

کمک از جامعه بین الملل :

در چنین روزی در سال 1956 مجارستان از جامعه بین الملل در برابر حملات شوروی کمک خواست. پس از پایان جنگ دوم جهانی، نیروهای شوروی مجارستان را اشغال و دولت ملی را برکنار کردند.

روز مارتین لوتر کینگ :

در چنین روزی ریگان رییس جمهور وقت آمریکا در سال 1983 طی لایحه ای چنین روزی را روز مارتین لوتر کینگ در آمریکا نامید. لوتر کینگ از جمله افرادی بود که در دهه شصت آمریکا در جهت احیای حقوق سیاسی و مدنی سیاهان در جامعه آمریکا تلاش فراوانی کرد وسرانجام به دست نژاد پرستان آمریکایی ( کوکلوس کلان ها ) ترور شد.



تولد شاه ادوارد پنجم :

در چنین روزی در سال 1470 میلادی شاه ادوارد پنجم شاه انگلستان به دنیا آمد. وی در سال 1483 میلادی براین کشور حکومت کرد. او توسط ریچارد سوم به قتل رسید. وی عموی خود - ریچارد لستر و برادرش ریچارد د یورک - را در برج لندن زندانی کرد و آنها را فرزندان نامشروع اعلام کرد و سپس آن دو را به قتل رساند.

تولد ملکه ماری آنتوانت :

در چنین روزی در سال 1755 میلادی ملکه ماری آنتوانت ملکه قدرتمند فرانسه به دنیا آمد. پس از جلوس لویی شانزدهم به تخت سلطنت ، ملکه ماری آنتوانت، زنان پیر درباری را از مقام رسمی خود بر کنار نمود و به تجمل و اسراف و تلف نمودن خزانه دولت پرداخت .مردم او را بانوی کسر بودجه نامیدند. این ولخرجیها و بی بند و باری ها سبب انقلاب کبیر فرانسه که از دیر باز زمینه آن فراهم شده بود گردید. وی در جریان این انقلاب بوسیله گیوتین اعدام شد .

تولد جرج سورل:

درچنین روزی در سال 1874 میلادی متفکر سوسیالیست فرانسوی متولد شد. "انقلاب های خشن" عنوان مهمترین اثر اوست .

تولد لوچیانو ویسکونتی :

درچنین روزی درسال 1906 میلادی لوچیانو ویسکونتی فیلمساز ایتالیایی وکارگردان برجسته این کشور به دنیا آمد .

"مشهور" و " مرگ در ونیز" عناوین مهمترین آثار سینمایی اویند. وی از جمله فیلمسازان سبک نئورئالیسم درایتالیا بود . نئورئالیست ها درسینمای ایتالیا به ساخت آثاری مشغول بودند که واقعیات جامعه پس از جنگ جهانی را به شکلی واضح بیان می کرد. روبرتو روسلینی با فیلم "رم شهر بی دفاع" تقریبا نخستین کسی بود که در این مسیر گام زد. ویتوریو دسیکا و فدریکو فلینی از دیگر افرادی بودند که در این مکتب فیلمسازی به ساخت آثاری درخشان همت گماردند .

تولد هارلو شیپلی :

شیپلی ستاره شناس و منجم مشهور آمریکایی در چنین روزی در سال 1885 میلادی به دنیا آمد. "دانش آموخته کهکشان " عنوان مهمترین اثر اوست.