رشد سینمای دینی در گرو اختصاص اعتبارات مالی است

محمد تقی رهبر در حاشیه برگزاری سومین جشنواره فیلم کوتاه رویش در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: با خرید فیلم‌های خوب، تشویق هنرمندانی که آثار مطلوبی را در عرصه سینمای دینی تهیه می‌کنند و البته اختصاص اعتبارات مالی ویژه‌ ساخت چنین فیلم‌هایی می‌توان سینمای دینی را به رشد و بالندگی رسانید.

نماینده مردم اصفهان در مجلس گفت: در شرایطی که تبلیغ غیرمستقیم تاثیر بسزایی در افکار و اندیشه‌های مخاطبین دارد هنر هفتم را می‌توان به عنوان یکی از ابزارهای تبلیغ غیرمستقیم دانست.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با انتقاد از عملکرد امروز مدیران فرهنگی اظهار داشت: امروزه هنرمندان با استفاده از جاذبه‌های عشقی یا جنسیتی اقدام به دعوت مردم به سینما می‌کنند که این مسئله در درازمدت تبعات بسیار بدی برای جامعه خواهد داشت.

رهبر در ادامه ضمن اشاره به کمبود هنرمند متعهد در کشور عنوان کرد: اگرچه امروز هنرمندان متعهدی در کشور حضور دارند اما باید از تربیت نسل‌های جدید هنرمندان برای به کار گرفتن آن‌ها در آثار سینمای دینی، غافل نشد این در حالی است که در شرایط کنونی فقط از دو درصد توان هنرمندان حاضر در سینمای کشور استفاده می‌شود.

وی دانشکده‌های هنر، حوزه هنری و آموزشکده‌های فرهنگی از متولیان این امر دانست و افزود: باید این نهادها به سمت توسعه اخلاق و اندیشه‌های دینی گام بردارند تا بتوانند فرهنگ اسلامی را پررنگ‌تر و تاثیرگذارتر از قبل به مردم ارائه کنند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس در خصوص وظیفه هنرمندان برای مقابله با هجمه‌های فرهنگی صورت گرفته نسبت کشورمان گفت: در شرایطی که غربی‌ها، خود منبع فساد و انحراف هستند و تنها نامی از حقوق بشر را به همراه دارند می‌طلبد هنرمندان عرصه فرهنگ دینی نسبت به آثار ضد فرهنگی ایرانی مقابله به مثل کنند که این امر با تحلیل فرهنگ بیگانه میسر خواهد بود.