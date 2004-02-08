برخورد با مسافربرهاي شخصي از سال آينده تشديد مي شود

مدير عامل سازمان تاكسيراني در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب گفت : تخمين تعداد كلي مسافر برهاي شخصي شهر تهران امكان پذير نيست ، چرا كه برخي رانندگان به صورت مقطعي و پس از ساعات اداري براي كمك هزينه زندگي چند ساعتي را در خيابانها به مسافر كشي مي پردازند كه ما اين گروه را در آمار به حساب نمي آوريم و اينها بدترين نوع به هم زدن آمار و برنامه ريزي ها هستند .

سيد جمال هاشمي عرب با بيان اينكه بدون احتساب اين گروه تعداد مسافر برهاي شخصي تهران 25 تا 30 هزار برآورد مي شود ، اظهار داشت : 10 تا 12 هزار نفر از آنها به صورت پيوسته به اين كار مشغول هستند و بقيه نيز عمدتا افرادي هستند كه پس از اتمام ساعات اداري ، چند ساعتي را با خودروي شخصي به مسافركشي در سطح شهر مي پردازند و از آنجا كه اكثر آنها مكان مشخصي نداشته و در سطح شهر در گردش هستند نمي توان با همه آنها برخورد كرد .

مدير عامل تاكسيراني مشكلات مالي و معيشتي را دليل اصلي گرايش مردم به مسافر كشي با وسيله نقليه شخصي دانست و تصريح كرد : تا زمانيكه اين معضل حل نشود ، ساماندهي خودروهاي مسافربر شخصي امكان پذير نخواهد بود .