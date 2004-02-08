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۱۹ بهمن ۱۳۸۲، ۱۰:۱۳

مدير عامل سازمان تاكسيراني در گفتگو با "مهر " : خبرداد :

برخورد با مسافربرهاي شخصي از سال آينده تشديد مي شود

تا كنون 10 هزار مسافر بر شخصي تحت پوشش ناوگان تاكسيراني قرار گرفته اند و با همكاري كه ميان سازمان تاكسيراني و راهنمايي و رانندگي صورت گرفته قرار است از ابتداي سال آينده با متخلفين برخورد جدي تري صورت گيرد .

 مدير عامل سازمان تاكسيراني در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب گفت : تخمين تعداد كلي مسافر برهاي شخصي شهر تهران امكان پذير نيست ، چرا كه برخي رانندگان به صورت مقطعي و پس از ساعات اداري براي  كمك هزينه زندگي چند ساعتي را در خيابانها به مسافر كشي مي پردازند كه ما اين گروه را در آمار به حساب نمي آوريم و اينها بدترين نوع به هم زدن آمار و برنامه ريزي ها هستند .

 سيد جمال هاشمي عرب با بيان اينكه بدون احتساب اين گروه تعداد مسافر برهاي شخصي تهران 25 تا 30 هزار برآورد مي شود ، اظهار داشت : 10 تا 12 هزار نفر از آنها به صورت پيوسته به اين كار مشغول هستند و بقيه نيز عمدتا افرادي هستند كه پس از اتمام ساعات اداري ، چند ساعتي را با خودروي شخصي به مسافركشي در سطح شهر مي پردازند و از آنجا كه اكثر آنها مكان مشخصي نداشته  و در سطح شهر در گردش هستند نمي توان با همه آنها برخورد كرد .

 مدير عامل تاكسيراني مشكلات مالي  و معيشتي  را دليل اصلي گرايش مردم به مسافر كشي با وسيله نقليه شخصي دانست و تصريح كرد : تا زمانيكه اين معضل حل نشود ، ساماندهي  خودروهاي مسافربر شخصي امكان پذير نخواهد بود .

کد مطلب 57888

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