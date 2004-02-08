صنعت بيمه با تنوع بيمه هاي زندگي ، افق جديدي را تجربه مي كند

مدير طرح و برنامه بيمه مركزي ايران در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر ، محصولات و خدمات جديد صنعت بيمه را مورد اشاره قرار دادو افزود: محصولات جديد بيمه اي يا در چارچوب مصوبات قبلي شوراي عالي بيمه ارايه مي شود كه شركت هاي بيمه بر حسب تقاضا و تشخيص خود آن را عرضه مي كنند.

غلامعلي ثبات افزود: چنانچه محصولات جديد خارج از مصوبات قبلي باشد يا بايد مصوبه جديدي از سوي شوراي عالي بيمه ارايه شود و يا با مجوز بيمه مركزي ايران قابل ارايه است كه بيمه مركزي ايران حسب پيشنهاد شركت هاي بيمه چارچوب و ضوابط آن را به شركت يا شركت هاي بيمه اعلام مي كند.

به گفته وي، بر اين اساس به منظور تسهيل و كوتاه كردن سير مراحل بررسي طرح هاي بيمه اي جديد، بيمه مركزي ايران دستورالعمل و چارچوب ارايه طرح هاي بيمه اي جديد را تهيه و به شركت بيمه ابلاغ كرده تا شركت هاي بيمه خصوصي يا دولتي طرح هاي نوين بيمه اي خود را در چارچوب مورد نظر تهيه و براي بررسي و اعلام نظر به بيمه مركزي ارسال نمايد.

وي اظهار كرد: علاوه بر اين، بيمه مركزي ايران نيز با توجه به نياز و زمينه عرضه، پوشش هاي جديد بيمه اي را براي عرضه به شركت هاي بيمه اعلام مي كند. در هر حال چون عرضه محصولات جديد بيمه اي وابسته به توان و تمايل شركت هاي بيمه است، منشا عرضه آن نيز بايد شركت بيمه باشد.

وي از بيمه هاي اعتباري سخن به ميان آورد و افزود: انواع بيمه هاي مسووليت و بيمه هاي شخصي و تنوع بخشي به بيمه هاي زندگي عرصه هاي جديدي است كه در افق آينده فعاليت شركت هاي بيمه، جايگاه برجسته اي خواهند داشت.