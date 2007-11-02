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۱۱ آبان ۱۳۸۶، ۱۰:۳۴

ساخت خودروی برقی تاشو در دانشگاه MIT

ساخت خودروی برقی تاشو در دانشگاه MIT

محققان دانشگاه MIT خودروی برقی تاشویی ساخته اند که ضمن حفظ محیط زیست مطابق با سیستم های حمل و نقل شهری است.

به گزارش خبرگزاری مهر، گروه "شهرهای هوشمند" آزمایشگاه Media در دانشگاه MIT هم اکنون در حال کار بر روی دو خودروی ارزان قیمت است که با امید متحول کردن نقل و انتقالات درون شهری و کاهش آلودگی هوا به زودی به نتیجه می رسد.

در این راستا هفته آینده این گروه تحقیقاتی نمونه پیش ساخته اسکوتر تاشوی برقی خود را در نمایشگاه موتورسیکلت EICMA  در میلان ایتالیا در معرض دید عموم قرار می دهد.

همچنین قرار است اعضای این گروه خودروی الکتریکی تاشوی خود موسوم به "خودروی شهر" را برای سال آینده آماده کنند.

بر اساس گزارش گیزمگ، استراتژی این گروه تحقیقاتی به صفر رساندن آلایندگی خودروهای برقی و گسترش سیستم های حمل و نقل درون شهری است.

در قلب این سیستم های حرکتی چرخ روباتیک تمام جهته وجود دارد که موتور الکتریکی را پوشش داده و مانوردهی خودرو را نیز بالا می برد.

کد مطلب 578893

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