كناره گيري شرودر از رياست حزب سوسيال دمكرات به دليل بحرانهاي داخلي اين حزب بود

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از اشپيگل ، با كناره گيري گرهارد شرودر صدر اعظم آلمان از سمت رياست حزب سوسيال دموكرات ( SPD ) اين حزب به زودي داراي يك رئيس جديد خواهد شد .

اشپيگل درادامه نوشت: " گرهارد شرودر" تصميم دارد ازاين طريق حزب سوسيال دموكرات را از بحرانى رهايى بخشد كه مدتى است به آن دچار شده است .

اين مجله با اشاره به اينكه وي به مدت 5 سال عهده دار اين سمت بود ، نوشت : از اين پس " فرانتس مونته فرينگ " معاون اين حزب عهده دار رياست آن مى شود. البته ذكر اين مطلب ضرورت دارد كه پس از آنكه شرودر و مونته فرينگ اين موضوع را به اطلاع عموم مردم آلمان رساندند ، " اولاف شولتز " دبيركل اين حزب نيز از كناره گيري خود از سمتش خبر داد .

اشپيگل در ادامه افزود : " شرودر " و" مونته فرينگ " مدتها از وضعيت حاكم بر حزب سوسيال دمكرات آلمان ابراز نگراني مي كردند و اين مسئله محور گفتگوهاي اخير آن دو را تشكيل مي داد ، تا در نهايت آنها را به اتخاذ تصميم مشخصي در خصوص رهايي اين حزب ازبحرانهاي حاضر وا داشت . آنها بر اين عقيده بودند كه تنها يك تحول اساسي مي تواند اين حزب را از نابودي نجات دهد .

اشپيگل همچنين با اشاره به اينكه " مونته فرينگ " در ميان جامعه سياسي آلمان چهره اي محبوب دارد ، خاطر نشان كرد: وي قرار است كه اصلاحات لازم را در زمينه هاى نظام اجتماعى، بازار كار و بهداشتى پيش ببرد. گفتني است وى پيش ازاين عهده دار سمت وزير راه و ترابرى آلمان بوده، از چهره هاى وفادار به شخص صدراعظم آلمان است.

مونته فرينگ درباره پست جديد خود به عنوان رياست حزب سوسيال دموكرات آلمان گفت: من هيچگاه گمان نمى كردم كه روزى رياست حزب سوسيال دمكرات را بر عهده بگيرم .

اين نشريه آلماني در ادامه تصريح كرد : شرودر در اظهارات اخيرخود رسيدگي به برنامه اصلاحات را در اولويتهاي كاري خود اعلام كرده و خاطرنشان كرده است كه فعاليتهاي حزبي مانع از رسيدگي كامل او به روند اصلاحات مي شود.

گفتني است حزب سوسيال دمكرات آلمان يكي از قديميترين و پر عضو ترين احزاب آلمان است كه در سال 1863 بنيان نهاده شد و از سال 1890 به يك حزب فراگيرتبديل گرديد .

حزب سوسيال دمكرات بلافاصله پس ازجنگ جهاني دوم به رهبري " كورت شوماخر" تجديد حيات كرد و افكار انقلابي را كنار گذاشت و جهت گيري سياسي خود را با دور شدن از كمونيستها و تاكيد بر مصالح ملي آلمان تعيين كرد.

در سال 1959 با اعلام برنامه " گوتر برگ " تغيير بنيادي در خط مشي حزب صورت گرفت و هويت آن از حزب طبقه كارگر به حزب عامه مردم تغيير يافت و نظام سرمايه داري و اتحاد با غرب را مورد توجه قرار داد در نتيجه گروههاي ديگر اجتماعي نيز به عضويت آن در آمدند.

