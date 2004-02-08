كناره گيري شرودر از رياست حزب سوسيال دمكرات به دليل بحرانهاي داخلي اين حزب بود

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از اشپيگل ، با كناره گيري گرهارد شرودر صدر اعظم آلمان از سمت رياست حزب سوسيال دموكرات ( SPD ) اين حزب به زودي داراي يك رئيس جديد خواهد شد .
اشپيگل درادامه نوشت: " گرهارد شرودر" تصميم دارد ازاين طريق حزب سوسيال دموكرات را از بحرانى رهايى بخشد كه مدتى است به آن دچار شده است .
اين مجله با اشاره به اينكه وي به مدت 5 سال عهده دار اين سمت بود ، نوشت : از اين پس " فرانتس مونته فرينگ " معاون اين حزب عهده دار رياست آن مى شود. البته ذكر اين مطلب ضرورت دارد كه پس از آنكه شرودر و مونته فرينگ اين موضوع را به اطلاع عموم مردم آلمان رساندند ، " اولاف شولتز " دبيركل اين حزب نيز از كناره گيري خود از سمتش خبر داد .
اشپيگل در ادامه افزود : " شرودر " و" مونته فرينگ " مدتها از وضعيت حاكم بر حزب سوسيال دمكرات آلمان ابراز نگراني مي كردند و اين مسئله محور گفتگوهاي اخير آن دو را تشكيل مي داد ، تا در نهايت آنها را به اتخاذ تصميم مشخصي در خصوص رهايي اين حزب ازبحرانهاي حاضر وا داشت . آنها بر اين عقيده بودند كه تنها يك تحول اساسي مي تواند اين حزب را از نابودي نجات دهد .
اشپيگل همچنين با اشاره به اينكه " مونته فرينگ " در ميان جامعه سياسي آلمان چهره اي محبوب دارد ، خاطر نشان كرد: وي قرار است كه اصلاحات لازم را در زمينه هاى نظام اجتماعى، بازار كار و بهداشتى پيش ببرد. گفتني است وى پيش ازاين عهده دار سمت وزير راه و ترابرى آلمان بوده، از چهره هاى وفادار به شخص صدراعظم آلمان است.
مونته فرينگ درباره پست جديد خود به عنوان رياست حزب سوسيال دموكرات آلمان گفت: من هيچگاه گمان نمى كردم كه روزى رياست حزب سوسيال دمكرات را بر عهده بگيرم .
اين نشريه آلماني در ادامه تصريح كرد : شرودر در اظهارات اخيرخود رسيدگي به برنامه اصلاحات را در اولويتهاي كاري خود اعلام كرده و خاطرنشان كرده است كه فعاليتهاي حزبي مانع از رسيدگي كامل او به روند اصلاحات مي شود.
گفتني است حزب سوسيال دمكرات آلمان يكي از قديميترين و پر عضو ترين احزاب آلمان است كه در سال 1863 بنيان نهاده شد و از سال 1890 به يك حزب فراگيرتبديل گرديد .
حزب سوسيال دمكرات بلافاصله پس ازجنگ جهاني دوم به رهبري " كورت شوماخر" تجديد حيات كرد و افكار انقلابي را كنار گذاشت و جهت گيري سياسي خود را با دور شدن از كمونيستها و تاكيد بر مصالح ملي آلمان تعيين كرد.
در سال 1959 با اعلام برنامه " گوتر برگ " تغيير بنيادي در خط مشي حزب صورت گرفت و هويت آن از حزب طبقه كارگر به حزب عامه مردم تغيير يافت و نظام سرمايه داري و اتحاد با غرب را مورد توجه قرار داد در نتيجه گروههاي ديگر اجتماعي نيز به عضويت آن در آمدند.
اشپيگل :
كناره گيري شرودر از رياست حزب سوسيال دمكرات به دليل بحرانهاي داخلي اين حزب بود
مجله اشپيگل با اشاره به كناره گيري صدر اعظم آلمان از سمت رياست حزب سوسيال دمكرات اين كشور خاطر نشان كرد دليل وي از اين اقدام پايان دادن به بحرانهاي حزبش است .
به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از اشپيگل ، با كناره گيري گرهارد شرودر صدر اعظم آلمان از سمت رياست حزب سوسيال دموكرات ( SPD ) اين حزب به زودي داراي يك رئيس جديد خواهد شد .
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