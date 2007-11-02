به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کریسشن ساینس مونیتور، فضل خالد مدیر مؤسسه بنیاد اسلامی بوم‌شناسی و علوم زیست‌محیطی مستقر در بریتانیا گفت: قرآن با داشتن اصول اخلاقی درباره حفظ و رابطه با سایر موجودات می‌تواند بنیاد تفکرات اخلاقی را شکل دهد.

مؤسسه بنیاد اسلامی بوم شناسی و علوم زیست محیطی یکی از چندین سازمان بین المللی و محلی است که در سال 1998 به عنوان طرحی که از آموزه های اسلامی استفاده می کند تا آگاهی‌های زیست محیطی را ارتقاء دهد تأسیس شد.

خالد گفت: ما آموزه‌های زیست محیطی اسلام را که کمتر مورد توجه قرار گرفته برجسته کرده و آنها را در بافت دنیای امروز ارائه می‌دهیم.

فعالان این سازمان با همراهی سازمان " CARE" مستقر در آمریکا که با فقر جهانی مبارزه می‌کند با رهبران دیدنی و فعالان زیست‌محیطی دیدار می کنند تا درباره ارتباط آموزه‌های دینی اسلام در استفاده مناسب و حراست از محیط زیست و منابع طبیعی صحبت کنند.

این سازمان همچنین در دیدار با ماهیگیران تانزانیا با اشاره به قرآن، احادیث پیامبر(ص) و متون اسلامی آنها را متقاعد کرد برای صید خود از دینامیت و تور استفاده نکنند.

آنها همچنین با انجمن گفتگوی میسالی که حفظ سواحل مرجانی را برعهده دارد همکاری کردند تا از ائمه جمعه بخواهند مسائل زیست‌محیطی را در خطبه‌های نماز جمعه مورد تأکید قرار دهند.

درست یکسال پس از شکل‌گیری این طرح، فعالان در میسالی، جزیره کوچکی در مجمع الجزایر زنگبار که دارای بیشترین جمعیت مسلمان است به موفقیتهای چشمگیری دست یافتند.

سالم حاجی ماهیگیر جزیره میسالی اظهار داشت: پس از شرکت در جلسات این مؤسسه متوجه شدم شیوه‌ای که برای صید ماهی به کار گرفته‌ام موجب از بین رفتن محیط زیست می‌شود.

خالد، مدیر بنیاد اسلامی بوم شناسی و علوم زیستی اشاره کرد که راهنمایی علمای مسلمان همان کاری را انجام داد که ممنوعیت دولتی و ستادهای سنتی آگاهی نتوانسته بودند طی سالها انجام دهند. این امر نشان می‌دهد رهبران اسلامی از این قدرت برخوردارند که موضوعات حائز اهمیت را سریع تر از دولت اجرایی کنند.

اکنون در جزیره میسالی بسیاری از ماهیگیران وسائل صیادی خود را تغییر داده‌اند.

حمزه سلیمان رئیس کمیته گفتگو در دهکده وشا اظهار داشت که ساکنان این دهکده تورهای ماهیگیری خود را به نحوی تغییر داده‌اند که از جمع کردن گونه‌های غیر تجاری ماهی ها جلوگیری و بتوانند نوع ماهی که می خواهند انتخاب کرده و به گونه های دیگر صدمه نزده آنها را از بین نبرند.

تحقیقات سال 2000 نشان می‌دهد که تنها 34 درصد از ماهیگیران میان اسلام و ملاحظات زیست محیطی ارتباط قائل بودند اما تحقیقات سال 2003 این میزان را 66 درصد اعلام کرد.

این طرح اسلامی در پمبا، از دیگر جزایر تانزانیا در اقیانوس هند در سواحل شرقی آفریقا نیز به نتایج مثبتی رسیده است.

علی عبدالله مبروک مدیر طرح " CARE" در این جزیره اظهار داشت: در مورد میسالی، پیامهای سنتی نتوانستند تأثیرات مؤثری بر ماهیگیران بگذارند اما رهبران دینی به موفقیتهای بسیاری دست یافتند.

حامیان طرح در نظر دارند، تا پایان سال کتاب راهنمایی به زبان انگلیسی و سواحیلی منتشر کنند تا در مناطق سواحیلی زبان آفریقا و حتی جوامع اسلامی سراسر جهان توزیع شود.

مدیر این طرح ابراز امیدواری کرد که نمونه فعالیتهای جزایر میسالی و پمبا در سایر نقاط جهان نیز به موفقیت دست یابند، این طرح اخیراً در اندونزی فعالیتهایی را آغاز کرده است.