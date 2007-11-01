انتظار داشتیم لاوروف پیام گروه 1+5 را به تهران منتقل کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه،"شون مک کور مک" شب گذشته در جمع خبرنگاران گفت : سرگئی لاوروف در این سفر حامل پیام مکتوب "پوتین رئیس" جمهور روسیه برای دکتر "احمدی نژاد" رئیس جمهوری ایران بود.

مک ‌کورمک افزود: ما انتظار داشتیم که وی همان پیام 1+5 را به ایران منتقل کند و اینکه ایران گزینه‌ ای دارد که آنها می‌توانند بر اساس آن راه حلی پیدا کنند.

لازم به ذکر است، بر اساس اعلام قبلی، نمایندگان کشورهای 1+5 قرار است فردا (جمعه 11 آبان) در لندن درباره موارد قطعنامه پیشنهادی جدید برای شورای امنیت درباره ایران، به گفتگو بپردازند.

مک‌ کورمک در ادامه تصریح کرد : "نیکلاس برنز" معاون وزیر امورخارجه آمریکا در نشست جمعه شرکت خواهد کرد.

بر همین اساس، برنز قراراست پیش از شرکت در نشست لندن با "محمد‌ البرادعی" مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین دیدار کند.



سرگئی لاوروف روز سه شنبه هشتم آبان وارد تهران شد و با "محمود احمدی نژاد" رئیس جمهوری و "منوچهر متکی" وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کرد.