حجت الاسلام محمدرضا میرتاج الدینی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اعلام این خبر اظهارداشت: بعد از سپری شدن تعطیلات مجلس و در اولین هفته کاری مجمع عمومی فراکسیون اصولگرایان را تشکیل خواهیم داد.

وی در خصوص زمان دقیق مجمع عمومی فراکسیون گفت: زمان تشکیل مجمع عمومی فراکسیون به زمان بررسی صلاحیت و برنامه وزرای پیشنهادی رئیس جمهور برای اخذ رای اعتماد در مجلس بستگی دارد، بنابراین جلسه مجمع یکشنبه 20 آبان یا سه‌شنبه 22 آبان پس از برگزاری جلسه علنی مجلس برگزار خواهد شد.

عضو هیئت رئیسه فراکسیون اصولگرایان مجلس ادامه داد: در این مجمع، از علی اکبر محرابیان و غلامحسین نوذری وزرای پیشنهادی صنایع و معادن و نفت دعوت می شود تا علاوه بر ارائه برنامه های خود به سئوالات نمایندگان نیز پاسخ دهند.

میرتاج الدینی خاطر نشان کرد: پس از بررسی برنامه های 2 وزیر پیشنهادی، در مجمع عمومی فراکسیون رای گیری خواهد شد و نظر نهایی فراکسیون نیز به صورت کتبی اعلام می شود.