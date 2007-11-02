محمدصادق مفتح در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با اعمال سیاست‌های مختلف از سوی وزارت بازرگانی در صدد هستیم تا در آبان‌ماه یا اوایل آذرماه تقاضای سیمان وزارتخانه‌های دولتی را از بازار مصرف خارج کنیم.

معاون وزیر بازرگانی مشکل حال حاضر سیمان در کشور را ناشی از میزان مصرف این کالا دانست و افزود: این تقاضا به دلیل خانه‌سازی مردم و شروع پروژه‌های ساخت‌و‌ساز واحدهای مسکونی به عنوان سیاست دولت در حل بحران مسکن در کشور، ایجاد شده ضمن اینکه رونق پروژه‌های عمرانی در دولت نهم نیز بر تقاضای مصرفی سیمان افزوده است.

وی تصریح کرد: رشد مصرف سیمان در سال جاری بیش از سال‌های گذشته و پیش‌بینی‌های صورت گرفته از سوی دولت بوده که البته با تدابیر لازم در حال برطرف کردن این مشکل هستیم.

مفتح گفت: براساس مصوبه دولت، وزارتخانه‌ها خود باید نسبت به واردات سیمان مورد نیاز خود اقدام کنند و از سوی دیگر مباشرانی برای واردات سیمان تعیین شده تا بتوان این کالا را در اختیار پروژه‌ها قرار داد.

معاون بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی ابراز امیدواری کرد با اجرای سیاست‌های مذکور وزارت بازرگانی بتواند تقاضای پروژه‌های دولتی را در ماه جاری یا اوایل ماه آتی از بازار مصرف داخلی خارج کند.

وی تصریح کرد که اتخاذ تدابیری چون ایجاد امکان واردات سیمان برای اجرای پروژه‌های دولتی جزو راه‌حل‌های مقطعی به شمار می‌‌رود.