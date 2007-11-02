همخوانی در تجهیزات و نیروی انسانی مراکز درمانی شهرهای کوچک وجود ندارد

دکتر ایرج خسرونیا در گفتگو با خبرنگار مهر، توزیع امکانات و تجهیزات درمانی در بخش دولتی را بر حسب جمعیت عنوان کرد و افزود: امکانات درمانی که در شهرستانها وجود دارد، تقریبا مشابه بخش دولتی در مراکز استانها و کلانشهرها است.

وی در عین حال، از کمبود نیروی انسانی در مراکز درمانی بخش دولتی خبر داد و گفت: اغلب مراجعات به بیمارستانهای تهران و مراکز استانها، به دلیل کمبود نیروی متخصص در مناطق دور افتاده کشور است.

رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران، این کمبود را تا حدودی طبیعی دانست و افزود: نبود امکانات رفاهی مورد نیاز در مناطق دور افتاده کشور، باعث شده که پزشکان کمتری حاضر شوند به این مناطق بروند و در نتیجه شاهد تجمع پزشکان متخصص و فوق تخصص در پایتخت و مراکز استانها هستیم.

خسرونیا تاکید کرد: البته چنین مسلئه ای در هیچ کجای دنیا وجود ندارد که تجهیزات و پزشکان فوق تخصص در همه نقاط به صورت یکسان توزیع شود.

به گفته وی، در حال حاضر انجام جراحی های قلب و... در همه مناطق کشور امکان پذیر است و از این بابت مشکلی وجود ندارد.

خسرونیا، تنها مشکل مراکز درمانی را مربوط به بخش فوق تخصصی دانست و افزود: متاسفانه امکانات و تجهیزات درمانی در بخش خصوصی، اغلب در تهران و مراکز استانها مستقر است و همین مسئله باعث شده که هزینه درمان در این بخش، برای افراد مستمند و آسیب پذیر، غیر قابل پرداخت باشد.