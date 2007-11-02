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۱۱ آبان ۱۳۸۶، ۱۳:۳۷

همخوانی در تجهیزات و نیروی انسانی مراکز درمانی شهرهای کوچک وجود ندارد

همخوانی در تجهیزات و نیروی انسانی مراکز درمانی شهرهای کوچک وجود ندارد

رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران، از کمبود نیروی انسانی در مراکز درمانی بخش دولتی در مناطق دور از کلانشهرهای کشور خبر داد.

دکتر ایرج خسرونیا در گفتگو با خبرنگار مهر، توزیع امکانات و تجهیزات درمانی در بخش دولتی را بر حسب جمعیت عنوان کرد و افزود: امکانات درمانی که در شهرستانها وجود دارد، تقریبا مشابه بخش دولتی در مراکز استانها و کلانشهرها است.

وی در عین حال، از کمبود نیروی انسانی در مراکز درمانی بخش دولتی خبر داد و گفت: اغلب مراجعات به بیمارستانهای تهران و مراکز استانها، به دلیل کمبود نیروی متخصص در مناطق دور افتاده کشور است.

رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران، این کمبود را تا حدودی طبیعی دانست و افزود: نبود امکانات رفاهی مورد نیاز در مناطق دور افتاده کشور، باعث شده که پزشکان کمتری حاضر شوند به این مناطق بروند و در نتیجه شاهد تجمع پزشکان متخصص و فوق تخصص در پایتخت و مراکز استانها هستیم.

خسرونیا تاکید کرد: البته چنین مسلئه ای در هیچ کجای دنیا وجود ندارد که تجهیزات و پزشکان فوق تخصص در همه نقاط به صورت یکسان توزیع شود.

به گفته وی، در حال حاضر انجام جراحی های قلب و... در همه مناطق کشور امکان پذیر است و از این بابت مشکلی وجود ندارد.

خسرونیا، تنها مشکل مراکز درمانی را مربوط به بخش فوق تخصصی دانست و افزود: متاسفانه امکانات و تجهیزات درمانی در بخش خصوصی، اغلب در تهران و مراکز استانها مستقر است و همین مسئله باعث شده که هزینه درمان در این بخش، برای افراد مستمند و آسیب پذیر، غیر قابل پرداخت باشد.

کد مطلب 578927

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