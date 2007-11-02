صعود ایران به رده 26 فناوری نانو در دنیا / ایران در بین برترینهای آسیا

به گزارش خبرنگار مهر، طبق آمار ارائه شده از سوی کار گروه تحلیل و پیمایش ستاد ویژه توسعه فناوری نانو که با استفاده از پایگاه داده ISI حاصل شده است، ایران با انتشار 305 مقاله بین المللی و سهم 82/0 درصد از کل مقالات چاپ شده فناوری نانو در سال 2007 پس از کشورهای مکزیک، یونان و اتریش و بالاتر از کشورهایی نظیر فنلاند، جمهوری چک، ایرلند و دانمارک در رتبه 26 جهانی قرار گرفته است.

جایگاه ایران در مقایسه با سه ماهه دوم همین سال با افزایش 109 درصدی و 1/0 در سهم مقالات منتشر شده، یک رتبه صعود کرده است.

ایران در بین کشورهای آسیایی پس از چین، ژاپن، کره جنوبی، هندوستان، تایوان و سنگاپور در مقام هفتم و در بین کشورهای اسلامی با اختلاف زیاد نسبت به ترکیه (با 218 مقاله) رتبه اول را از آن خود کرد.

طبق این بررسی، کشورهای آمریکا، چین، ژاپن و آلمان به ترتیب با سهم 6/23 ،7/19 ،9/10 و 8/8 درصد در رتبه اول تا چهارم قرار دارند که نسبت به سه ماه قبل تغییری در رتبه آنها نشده است.