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۱۱ آبان ۱۳۸۶، ۱۲:۰۵

ایران در صدر جهان اسلام؛

صعود ایران به رده 26 فناوری نانو در دنیا / ایران در بین برترینهای آسیا

صعود ایران به رده 26 فناوری نانو در دنیا / ایران در بین برترینهای آسیا

ایران تا پایان سه ماهه سوم سال 2007 رتبه 26 را در تعداد مقالات منتشر شده در فناوری نانو کسب کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، طبق آمار ارائه شده از سوی کار گروه تحلیل و پیمایش ستاد ویژه توسعه فناوری نانو که با استفاده از پایگاه داده ISI حاصل شده است، ایران با انتشار 305 مقاله بین المللی و سهم  82/0 درصد از کل مقالات چاپ شده فناوری نانو در سال 2007 پس از کشورهای مکزیک، یونان و اتریش و بالاتر از کشورهایی نظیر فنلاند، جمهوری چک، ایرلند و دانمارک در رتبه 26 جهانی قرار گرفته است.

جایگاه ایران در مقایسه با سه ماهه دوم همین سال با افزایش 109 درصدی و 1/0 در سهم مقالات منتشر شده، یک رتبه صعود کرده است.

ایران در بین کشورهای آسیایی پس از چین، ژاپن، کره جنوبی، هندوستان، تایوان و سنگاپور در مقام هفتم و در بین کشورهای اسلامی با اختلاف زیاد نسبت به ترکیه (با 218 مقاله) رتبه اول را از آن خود کرد.

طبق این بررسی، کشورهای آمریکا، چین، ژاپن و آلمان به ترتیب با سهم 6/23 ،7/19 ،9/10 و 8/8 درصد در رتبه اول تا چهارم قرار دارند که نسبت به سه ماه قبل تغییری در رتبه آنها نشده است.

کد مطلب 578937

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