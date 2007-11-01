به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی جامعه اسلامی مهندسین به نقل از باهنر دبیر کل این تشکل اعلام کرد که جامعه اسلامی مهندسین ابتدا در قالب جبهه پیروان خط امام و رهبری به فعالیت تشکیلاتی می پردازند و سپس سیاست های راهبردی خود را در قالب جبهه متحد اصولگرایی دنبال می کند و طبیعی است در درون تشکیلات رایزنی و تبادل نظر جریان دارد و در مورد افراد و کاندیداها مرتب تبادل اطلاعات و رایزنی می شود تا نهایتا به لیست مشخصی برسیم و آنچه که به نقل از منابع آگاه انتشار پیدا می کند مصوبه غیر قابل تغییری نیست و لذا از قطعیت هم برخوردار نیست.

باهنر تصریح کرد که جامعه اسلامی مهندسین نیز چون دیگر تشکل ها به فعالیت درون تشکیلاتی و رسیدن به لیست ادامه می دهد، تلاش ما بر این است تا آخر آبان ماه و یا نهایتا نیمه آذر ماه بتوانیم لیست قطعی خود را اعلام کنیم.