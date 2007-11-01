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۱۰ آبان ۱۳۸۶، ۱۲:۰۷

باهنر لیست‌های انتخاباتی اعلام شده به نام جامعه اسلامی مهندسین را رد کرد

باهنر لیست‌های انتخاباتی اعلام شده به نام جامعه اسلامی مهندسین را رد کرد

محمدرضا باهنر دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین آنچه که به نقل از منابع آگاه به نام لیست قطعی انتخاباتی این تشکل منتسر شده را رد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی جامعه اسلامی مهندسین به نقل از باهنر دبیر کل این تشکل اعلام کرد که جامعه اسلامی مهندسین ابتدا در قالب جبهه پیروان خط امام و رهبری به فعالیت تشکیلاتی می پردازند و سپس سیاست های راهبردی خود را در قالب جبهه متحد اصولگرایی دنبال می کند و طبیعی است در درون تشکیلات رایزنی و تبادل نظر جریان دارد و در مورد افراد و کاندیداها مرتب تبادل اطلاعات و رایزنی می شود تا نهایتا به لیست مشخصی برسیم و آنچه که به نقل از منابع آگاه انتشار پیدا می کند مصوبه غیر قابل تغییری نیست و لذا از قطعیت هم برخوردار نیست.

باهنر تصریح کرد که جامعه اسلامی مهندسین نیز چون دیگر تشکل ها به فعالیت درون تشکیلاتی و رسیدن به لیست ادامه می دهد، تلاش ما بر این است تا آخر آبان ماه و یا نهایتا نیمه آذر ماه بتوانیم لیست قطعی خود را اعلام کنیم.

کد مطلب 578939

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