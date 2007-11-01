ثبت نام عمره منوط به تفاهمات دقیق با مقامات عربستان است

مصطفی خاکسار صبح امروز در گفتگو با خبرنگار مهر در ارمیه افزود: این امر به دلیل رفتار نامناسب کشور عربستان از سوی ایران مورد اعتراض قرار گرفته و تا رفع این مشکلات ثبت نام انجام نخواهد گرفت.

رئیس حج و زیارت کشور از زندانی بودن دو هزار نفر زائر ایرانی در عراق خبر داد و گفت: این زائرین توسط کاروان های زیارتی غیر مجاز به عتبات عالیات اعزام شده اند.

وی تاکید کرد: مردم باید در رابطه با فعالیتهای این کاوران ها هوشیار باشند در کاوران های تحت پوشش حج و زیارت کشور ثبت نام کنند

خاکسار در ادامه یادآور شد: در عین حال در سال جاری بیش از یکصد هزار نفر برای انجام مناسک حج تمتع عازم عربستان سعودی می شوند.

وی عنوان کرد: از میان یک میلیون و 300 هزار متقاضی حج تمتع 102 هزار نفر به حج تمتع اعزام می شوند.

معاون وزیر ارشاد بیان داشت:: این افراد در قالب 604 کاروان از 17 نقطه پروازی به عربستان اعزام می شوند.

خاکسار اضافه کرد: اعزام به حج تمتع از سوم آذر آغاز و تا 23 آن ماه ادامه خواهد داشت.

وی اظهار داشت: از این کاروان ها 39 کاروان از برادران و خواهران اهل سنت است که 7 درصد زائران را تشکیل می دهند.

این مسئول بیان داشت: امسال اولین سالی است که حجاج با هواپیماهای داخلی به صورت مستقیم به جده و مدینه اعزام می شوند و این امر تاثیر بسزایی از نظر ارائه خدمات بهتر و تعامل زائران با مهمانداران دارد.

معاون وزیر ارشاد تصریح کرد: هر سال دو هزار نفر به سهمیه حج تمتع کشور افزوده می شود.

وی تاکید کرد: با تمهیدات صورت گرفته امسال شاهد تاخیر پروازی نخواهیم بود و تاخیرهایی که عمدتا به وقوع می پیوندد بیشتر ناشی از عوامل طبیعی و مشکلات جوی است.

خاکساری یاد آور شد: 99 درصد از زائران ما در اطراف حرم نبوی اسکان خواهند یافت.

وی از افزایش 100 درصدی بودجه فرهنگی کاروان های حج خبر داد و گفت: در موسم حج دستورالعمل های مکتوب فرهنگی به صورت روزشمار در اختیار کاروانها قرار خواهد گرفت .

خاکسار یکی از شاخصه های پررنگ حج را اتحاد و انسجام اسلامی عنوان کرد و آنرا به عنوان فلسفه حج دانست.

خاکساری عنوان کرد: وحدت اسلامی در حج به عنوان ارکان اساسی حج است و بخشی از فریضه دینی، سیاسی حج به این امر اختصاص دارد.