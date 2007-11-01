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۱۰ آبان ۱۳۸۶، ۱۳:۰۱

رئیس سازمان حج و زیارت:

ثبت نام عمره منوط به تفاهمات دقیق با مقامات عربستان است

ثبت نام عمره منوط به تفاهمات دقیق با مقامات عربستان است

ارومیه - خبرگزاری مهر: معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس سازمان حج و زیارت کشور گفت: هم اکنون به اندازه دو سال ثبت نام عمره مفرده داریم که ثبت نام برای سال آینده منوط به تفاهمات دقیق با مقامات کشور عربستان است.

مصطفی خاکسار صبح امروز در گفتگو با خبرنگار مهر در ارمیه افزود: این امر به دلیل رفتار نامناسب کشور عربستان از سوی ایران مورد اعتراض قرار گرفته و تا رفع این مشکلات ثبت نام انجام نخواهد گرفت.

رئیس حج و زیارت کشور از زندانی بودن دو هزار نفر زائر ایرانی در عراق خبر داد و گفت: این زائرین توسط کاروان های زیارتی غیر مجاز به عتبات عالیات اعزام شده اند.

وی تاکید کرد: مردم باید در رابطه با فعالیتهای این کاوران ها هوشیار باشند در کاوران های تحت پوشش حج و زیارت کشور ثبت نام کنند

خاکسار در ادامه یادآور شد: در عین حال در سال جاری بیش از یکصد هزار نفر برای انجام مناسک حج تمتع عازم عربستان سعودی می شوند.

وی عنوان کرد: از میان یک میلیون و 300 هزار متقاضی حج تمتع 102 هزار نفر به حج تمتع اعزام می شوند.

معاون وزیر ارشاد بیان داشت:: این افراد در قالب 604 کاروان از 17 نقطه پروازی به عربستان اعزام می شوند.

خاکسار اضافه کرد: اعزام به حج تمتع از سوم آذر آغاز و تا 23 آن ماه ادامه خواهد داشت.

وی اظهار داشت: از این کاروان ها 39 کاروان از برادران و خواهران اهل سنت است که 7 درصد زائران را تشکیل می دهند.

این مسئول بیان داشت: امسال اولین سالی است که حجاج با هواپیماهای داخلی به صورت مستقیم به جده و مدینه اعزام می شوند و این امر تاثیر بسزایی از نظر ارائه خدمات بهتر و تعامل زائران با مهمانداران دارد.

معاون وزیر ارشاد تصریح کرد: هر سال دو هزار نفر به سهمیه حج تمتع کشور افزوده می شود.

وی تاکید کرد: با تمهیدات صورت گرفته امسال شاهد تاخیر پروازی نخواهیم بود و تاخیرهایی که عمدتا به وقوع می پیوندد بیشتر ناشی از عوامل طبیعی و مشکلات جوی است.

خاکساری یاد آور شد: 99 درصد از زائران ما در اطراف حرم نبوی اسکان خواهند یافت.

وی از افزایش 100 درصدی بودجه فرهنگی کاروان های حج خبر داد و گفت: در موسم حج دستورالعمل های مکتوب فرهنگی به صورت روزشمار در اختیار کاروانها قرار خواهد گرفت .

خاکسار یکی از شاخصه های پررنگ حج را اتحاد و انسجام اسلامی عنوان کرد و آنرا به عنوان فلسفه حج دانست.

خاکساری عنوان کرد: وحدت اسلامی در حج به عنوان ارکان اساسی حج است و بخشی از فریضه دینی، سیاسی حج به این امر اختصاص دارد.

کد مطلب 578947

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