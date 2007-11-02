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۱۱ آبان ۱۳۸۶، ۱۱:۳۹

آلیا در گفتگو با مهر خبر داد:

توجه خاص به معلولان در لایحه بودجه سال آینده

توجه خاص به معلولان در لایحه بودجه سال آینده

رئیس فراکسیون حمایت از معلولان مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از اهداف کوتاه مدت این فراکسیون ، تامین بودجه کافی برای اجرایی کردن تمامی مفاد در نظر گرفته شده در قانون جامع حمایت از حقوق معلولان است.

فاطمه آلیا در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب خاطر نشان کرد: در حال حاضر دولت مشغول تنظیم لایحه بودجه است و باید منتظر ارائه لایحه به مجلس و پیشنهاد بودجه از سوی دولت برای معلولان باشیم و پس از آن در صورت کافی نبودن بودجه در نظر گرفته شده ، فراکسیون معلولان تمامی سعی خود را برای اختصاص بودجه مورد نیاز انجام خواهد داد.

رئیس فراکسیون حمایت از معلولان تاکید کرد: به گفته مسئولان سازمان بهزیستی ، بودجه مورد نیاز اجرایی کردن قانون جامع حدود 600 میلیارد تومان است که باید برای مناسب سازی اماکن و معابر، مسکن ، استخدام و اشتغال معلولان و... هزینه شود .

آلیا گفت: معاون اجرایی رئیس جمهور و اعضای هیات دولت از تشکیل فراکسیون معلولان استقبال کردند و به طور حتم درلایحه بودجه سال آینده توجه و عنایت خاصی به معلولان خواهد شد.

 

کد مطلب 578950

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