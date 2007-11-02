توجه خاص به معلولان در لایحه بودجه سال آینده

فاطمه آلیا در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب خاطر نشان کرد: در حال حاضر دولت مشغول تنظیم لایحه بودجه است و باید منتظر ارائه لایحه به مجلس و پیشنهاد بودجه از سوی دولت برای معلولان باشیم و پس از آن در صورت کافی نبودن بودجه در نظر گرفته شده ، فراکسیون معلولان تمامی سعی خود را برای اختصاص بودجه مورد نیاز انجام خواهد داد.

رئیس فراکسیون حمایت از معلولان تاکید کرد: به گفته مسئولان سازمان بهزیستی ، بودجه مورد نیاز اجرایی کردن قانون جامع حدود 600 میلیارد تومان است که باید برای مناسب سازی اماکن و معابر، مسکن ، استخدام و اشتغال معلولان و... هزینه شود .

آلیا گفت: معاون اجرایی رئیس جمهور و اعضای هیات دولت از تشکیل فراکسیون معلولان استقبال کردند و به طور حتم درلایحه بودجه سال آینده توجه و عنایت خاصی به معلولان خواهد شد.