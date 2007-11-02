به دلیل عدم تخصیص اعتبار ؛ بسیاری از طرحهای پیشگیری از اعتیاد متوقف شده است

دکتر فرید براتی در گفتگو با خبرنگار مهر درمورد تخصیص اعتبار پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر، افزود: اعتبار پیشگیری هنوز تخصیص داده نشده است اما از سوی وزارت رفاه از محل بودجه توانمندسازی، 430 میلیون تومان به دفتر پیشگیری از اعتیاد پرداخت شد.

وی خاطر نشان کرد: این اعتبار را به منظور توانمندسازی و پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر در 300 محله آسیب خیز اختصاص داده ایم.

مدیرکل دفتر پیشگیری ازاعتیاد سازمان بهزیستی با اشاره به اینکه 500 میلیون تومان اعتبار برای پیشگیری از اعتیاد به ستاد مبارزه با مواد مخدر پیشنهاد کرده ایم، تاکید کرد: بسیاری از طرحهایی که برای پیشگیری از اعتیاد برنامه ریزی کرده بودیم بدلیل عدم تخصیص اعتبار متوقف شده است.

براتی ادامه داد: امیدواریم ستاد مبارزه با مواد مخدر اعتباری به ما پرداخت کند تا حداقل برنامه های بخش پیشگیری با توجه به اهمیت آن متوقف نشود.