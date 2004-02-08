براي حضور ليبي در اتحاديه عرب شرطي وجود ندارد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، عمروموسي تاكيد كرد: همه پيشنهادهاي سران اتحاديه عرب ازجمله ليبي در چارچوب طرح توسعه اتحاديه عرب و مجموعه هاي كاري مشترك مورد توجه قرار مي گيرد.

دبيركل اين اتحاديه با بيان اينكه نزديكي با جهان غرب تنها نوآوري و ابتكار عمل خاص كشورليبي نيست، اظهار داشت: در دوستي كشورهاي عرب با جهان غرب هيچ تناقضي و تبايني وجود ندارد زيرا كشورهاي عرب همچنان به تعهدات خود درقبال غرب پايبند هستند .

