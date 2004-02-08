هيچ قدرتي نمي تواند عراق را تجزيه كند

به گزارش خبرگزاري مهر، ابراهيم جعفري با بيان اينكه طرفداران صدام عاملان اصلي ناآرامي و بي ثباتي و حملات تروريستي در عراق هستند، تصريح كرد: ما هرگز اجازه نخواهيم داد كه عراق بورس تسويه حساب ها شود زيرا همه قربانيان تروريسم هستيم.

جعفري گفت: با اين وجود ما هرگز زبان گفتگو را با زبان گلوله عوض نخواهيم كرد .

وي درمورد عملكرد مقاومت عراقي گفت: انفجار يك مسجد درماه رجب الحرام يا منفجر كردن كودكستان هرگز با مفهوم مقاومت اسلامي همخواني ندارد و ما تصور مي كنيم كه ضرورت دارد دلايل بروز شكاف امنيتي و نابساماني امنيتي را بررسي كنيم، اگر دلايل آن سياسي است به شكلي دقيق و درست آن را بررسي كرد. اگربه خاطرعوامل اقتصادي است،يعني كساني كه فرصت شغلي ندارند يا از موسسات نظامي اخراج شده اند دست به اين كارها مي زنند كه ما نبايد به اين مسائل به ديده منفي نگاه كنيم و بايد به يك شكست خورده سياسي حقش را بدهيم و هركس بنا به انگيزه هاي اقتصادي دست به اقدامات خشونت آميز مي زند، بياييم فقر و بيكاري را رفع كنيم.

جعفري در پاسخ به اين سوال روزنامه عكاظ كه برخي مي گويند اشغالگران تنها قدرتي هستند كه بر سرنوشت عراق حكومت مي كنند و هيچ نقشي براي شوراي حكومت انتقالي قائل نمي شوند، گفت: بايد بگويم كه جنگ به تاريخ پيوست و اكنون عراق واقعا در اشغال به سر مي برد، لذا تمام نيروي هاي سياسي براي بازيابي حاكميت از طريق اصل بازپس گيري تلاش مي كنند و به گونه اي بايد عمل كنيم كه هيچ بهانه اي به اشغالگران براي حضور بيشتر در عراق ندهيم .

ابراهيم جعفري در مورد فدراليسم گفت: فدراليسم اگر در چارچوب ومحدوده حفظ وحدت ويكپارچگي عراق حركت كند، امري بسيار خوبي است، به ويژه فدراليسم متنوع كه به عراق و وحدت آن احترام بگذارد، فدراليسم با تاريخ و اسلام ما درتعارض نيست و بايد به طور واقعي به آن نگاه كرد و فضاي مناسب را براي آن فراهم نمود.

عضوشوراي حكومت انتقالي عراق در مورد روابط اين كشور با كشورهاي همسايه گفت : روابط ما با كشورهاي همسايه روابط بسيار خوبي است و ما براي حفظ و گسترش اين روابط تلاش خواهيم كرد.

وي با اشاره به سياست تهديد و ارعاب رژيم سابق عراق و به ويژه ديكتاتور آن صدام در مورد كشورهاي همسايه تاكيد كرد: ما به حاكميت كشورهاي همسايه خود به دور از فرهنگ الحاق و اشغالگري كه در زمان رژيم صدام رايج بود، احترام مي گذاريم.