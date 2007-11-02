سید حمید پور محمدی در گفتگو با مهر با بیان اینکه در کارگروه تحول رفتاری نظام بانکی که به دستور رئیس جمهور و به ریاست معاون اول تشکیل شده 19 آئین نامه تنظیم و نهایی شده است، گفت: این آئین نامه ها به زودی تقدیم هیئت وزیران خواهد شد.

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه در این کارگروه نکات بسیاری برای اصلاح رفتار سیستم بانکی کشور مطرح شده است، افزود: امروزه بانک ها برای ارائه خدمات سریع تر و سهل تر به مردم احتیاج به برقراری سیستم هایی همچون بانکداری الکترونیک دارند.

وی وصول مطالبات معوق، فروش دارایی های مازاد، تدوین آئین نامه بانک جامع الکترونیک، رتبه بندی مشتریان، تقویت حوزه های مسکن و کشاورزی، تقویت نظارت های حرفه ای همچون نظارت سازمان حسابرسی، نظارت بانک مرکزی، تعامل و همکاری بیشتر بانک ها با یکدیگر، برقراری بانکداری الکترونیک و چگونگی آموزش نیروی انسانی را از جمله 19 آئین نامه های که توسط کارگروه تحول رفتاری بانک ها نهایی شده اعلام کرد.

پور محمدی همچنین در خصوص کارگروه بانکداری بدون ربا نیز گفت: این کارگروه که در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شده، طی چند سال اخیر اقداماتی را از جمله طراحی 7 نهاد پولی و مالی را انجام داده و به نتیجه رسانده است.

وی بحث هایی همچون بازار رهن ثانویه، صکوک و غیره را از جمله مواردی که توسط این کمیته مطرح شده، عنوان و تصریح کرد: این کارگروه هم اکنون در پی ایجاد نوآوری های جدیدی برای سیستم بانکی است.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه در این کارگروه علما، اساتید دانشگاه و بانکداران کشور نیز حضور دارند، اظهار داشت: از جلسات آتی حوزه این کارگروه گسترده تر خواهد شد، به نحوی که از پژوهشکده های مختلف پولی و مالی نیز برای حضور در آن دعوت به عمل خواهیم آورد.

وی اضافه کرد: سعی خواهیم کرد در این کارگروه کارها را تخصصی تر کرده و هم افزایی بشتری برقرار کنیم، تا کارها به صورت تکراری به پیش نرود.