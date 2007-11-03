60 واحد آموزشی تهران به سیستم IT مجهز می شوند

نور محمد مهرانی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: طرح IT شامل دو بخش نرم افزاری و سخت افزاری است و چند سال متوالی است با اعتبار کافی که در اختیار وزارت آموزش وپرورش گذاشته می شود اجرا می شود.

وی افزود: در سال های گذشته سالانه تعدادی از مدارس بنا به میزان اعتبار در این طرح بر اساس نظر کارشناسان انتخاب و به سایت مجهز می شوند تا سخت افزار در اختیار آنها قرار گیرد و نرم افزار به آنها آموزش داده شود.

این مسئول ادامه داد: در سال جاری 60 مدرسه و سال گذشته 80 مدرسه از این طرح بهره مند شدند و طرح سیستم IT هرساله به صورت مدرسه ای پیگیری می شود.

مهرانی خاطرنشان کرد: طبق برنامه ریزی ومقدمات انجام شده تا کنون بخشی از رایانه های مورد نیاز تهیه و آماده تحویل به پیمانکاران است که آنها با آموزش و راه اندازی کارگاهی و سایت ها مدارس مورد نظر را مجهز می کنند.