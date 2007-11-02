علیرغم پیشرفت نسبت به گذشته؛ عدالت در توزیع امکانات درمانی کشور برقرار نشده است

محمد شریفی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: اگر بخواهیم در توزیع نیروی انسانی و تجهیزات پزشکی، مقایسه ای با 10 یا 20 سال پیش داشته باشیم، باید بگوییم فاصله ها در این بخش خیلی کم شده است.

وی با اشاره به استفاده از نیروهای کم سواد و دیپلمه پرستاری در مراکز درمانی طی سالهای دور، اظهار داشت: در حال حاضر در اقصی نقاط کشور، پرستار با مدرک لیسانس داریم و از این جهت مشکل خاصی بین شهرهای بزرگ و کوچک وجود ندارد.

شریفی مقدم، همین وضعیت را با اندکی تفاوت برای کادر پزشکی مثال زد و افزود: با اجرای طرح پزشک خانواده، می توان گفت که در دورافتاده ترین نقاط کشور، حداقل از وجود پزشکان عمومی برخورداریم.

دبیرکل خانه پرستار، در عین حال علت گران بودن خدمات پزشکی را ناشی از مراجعات غیر ضرور بیماران به پزشکان متخصص و فوق تخصص دانست و گفت: در حدود 60 درصد از مراجعات بیماران به پزشکان متخصص، هیچ ضرورتی نداشته و بیماری آنان را یک پزشک عمومی نیز می تواند تخشیص دهد.

وی همچنین از توزیع مناسب تجهیزات پزشکی و بیمارستانی در سطح کشور نسبت به سالهای دور، اظهار رضایت کرد و افزود: با تجهیز مراکز درمانی در استانها، 80 تا 90 درصد از مراجعات به بیمارستانهای تهران کم شده است.

شریفی مقدم ادامه داد: چنانچه مراجعه ای به مراکز درمانی تهران و سایر کلانشهرها وجود دارد، در سطح پزشکان فوق تخصص است که این مسئله نیز طبیعی به نظر می رسد.

معاون پشتیبانی سازمان نظام پرستاری ایران با اشاره به انجام عمل جراحی در بیمارستانهای زاهدان، گفت: تا 30 سال قبل، انجام عمل جراحی قلب در کشور نیز امکان پذیر نبود اما حالا این عمل به آسانی در یکی از مناطق محروم کشور صورت می گیرد.

وی تاکید کرد: البته هنوز عدالت در توزیع امکانات و تجهیزات درمانی در کشور، برقرار نشده اما وضعیت به مراتب قابل قبول تر از سالهای دور است.