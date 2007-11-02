۶۱۰۰خودرو خدمات شهری درآستانه توقف

مهندس مصطفی سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر خاطر نشان کرد: زیبنده نیست که شهرداری جهت نظارت فعالیت های شهری، بازرسی ها، جمع آوری زباله و حتی آتش نشانی با مشکل سوخت مواجه باشد و با گذشت بیش از ۴ ماه از سهمیه بندی بنزین هر ماهه با مشکل سوخت خودروها مواجه باشیم که اصلا در شأن کشور نیست.

وی ضمن انتقاد از رفتار دوگانه مسئولان در خصوص سهمیه بندی بنزین تصریح کرد : درحالی که خودروهای دولتی ماهانه ۴۰۰ لیتر بنزین دارند، به خودروهای اداری شهرداری تنها ۳۰۰ لیتر سوخت اختصاص داده اند که امیدوارم این رفتار ناشی از یک اشتباه سهوی باشد و نه یک اقدام تبعیض آمیز!

مدیرعامل سازمان خدمات موتوری شهرداری تهران با اشاره به اقدامات صورت گرفته جهت حل این مشکل افزود : درست نیست که مجبور باشیم برای حل این مشکل و اختصاص سوخت لازم هرماه ۲۰ تا ۳۰ نامه به مسئولان ذیربط بفرستیم و صدها بار هم تماس تلفنی بگیریم و هنوز حتی برای جابجایی جنازه ها به خصوص بین شهرها با مشکل جدی روبرو باشیم.

سلیمی در ادامه خاطرنشان کرد : علیرغم تمام مکاتبات ، نامه ها و رایزنی ها و ارسال کلیه اسناد ، اطلاعات و مدارک درخواستی خودروها، هنوز در همان نقطه ای هستیم که در ۴ ماه پیش بودیم و نمی توان پذیرفت که جمع آوری زباله ها ، جابجایی اموات و حتی آتش نشانی معطل بنزین باشد.

وی همچنین در مورد رایزنی های صورت گرفته با دفتر رئیس جمهور نیز گفت : مکاتباتی را در این خصوص انجام داده ایم و قول های مساعدی هم دریافت کرده ایم و لی همچنان منتظر اقدام عملی در خصوص حل این مشکل هستیم ضمن آنکه تعدادی از اعضای شورا و معاونین شهردار هم در حال رایزنی با مسئولین جهت حل این مشکل هستند.

مدیرعامل سازمان خدمات موتوری افزود : بیش از ۶۱۰۰ خودروی خدمات شهری بدون هیچ سوختی به مرور متوقف می شوند ولی ما به پیمانکاران تأکید کرده ایم که به هر شکل ممکن بنزین تهیه کنند تا خدمات شهری متوقف نشود .

مهندس سلیمی یادآور شد : ۱۳۰۰ خودرو و ماشین خدمات شهری که به صورت مکانیزه فعالیت می کنند فاقد پلاک هستند و علیرغم آنکه ما برگه های خرید،سند و حتی کاتالوگ آنها را هم فرستادیم کماکان سهمیه بنزینی را دریافت نکرده ایم .