16هزار نیروی پلیس امنیت بازیها را برعهده دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، در دومین دوره بازیهای داخل سالن آسیا درماکائو نزدیک به 3 هزار ورزشکار از 45 کشور آسیایی حضور دارند که نزدیک به 2 هزارمامورامنیتی ویژه و 16 هزارنفر نیز کادر پلیس این رقابتها را تشکیل می دهند.

برپایه این گزارش، 7450 نیروی کمکی نیزمسئول خدمات رسانی هستند که 6048 نفرنیروهای داوطلب مامورخدمات رسانی به شرکت کنندگان در این رقابت‌ها هستند.

دومین دوره بازیهای داخل سالن ماکائو با شعار"نیروی نهایی آسیا"برگزارمی شود که شاخصه های جوانی، نوع آوری، بازی جوانمردانه و توسعه ورزش در آسیا را مد نظر دارد.

این رقابت ها از 3 آبان ماه آغاز شده و تا 12 آبان ماه درشهرماکائوادامه خواهد داشت. کشورمان با 140 ورزشکار در 16 رشته آقایان و 5 رشته خانم ها در این دوره از بازی ها حضوردارد.