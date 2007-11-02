وزیر علوم ارمنستان در همایش مولانا در این کشور سخنرانی می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، وزیر علوم ارمنستان و رئیس آکادمی ملی علوم این کشور از جمله سخنرانان این همایش علمی خواهند بود. همچنین قرار است اساتیدی از دانشگاه های ایران در این برنامه سخنرانی کنند.

خبر دیگر اینکه، چندین کتاب از آثار مولانا به ‌مناسبت هشتصدمین سال تولد این شاعر ایرانی به‌ زبان روسی در قزاقستان منتشر شد.

منتخب آثار مولانا، مثنوی معنوی، فیه مافیه و دیوان کبیر کتاب‌هایی هستند که از سوی رایزنی فرهنگی ایران در آلماتی با همکاری مؤسسه‌ فرهنگی و انتشاراتی امانت و کلوپ بین‌المللی آبای قزاقستان به‌ چاپ رسیده‌اند.