  1. هنر
  2. سایر
۱۱ آبان ۱۳۸۶، ۱۰:۱۹

وزیر علوم ارمنستان در همایش مولانا در این کشور سخنرانی می کند

همایش "مولانا، ستاره درخشان سرایندگان شعر معنوی" روز چهارشنبه 16 آبان از سوی وزارت علوم و آکادمی ملی علوم ارمنستان و با مشارکت رایزنی فرهنگی ایران در این کشور برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، وزیر علوم ارمنستان و رئیس آکادمی ملی علوم این کشور از جمله سخنرانان این همایش علمی خواهند بود. همچنین قرار است اساتیدی از دانشگاه های ایران در این برنامه سخنرانی کنند. 

خبر دیگر اینکه، چندین کتاب از آثار مولانا به ‌مناسبت هشتصدمین سال تولد این شاعر ایرانی به‌ زبان روسی در قزاقستان منتشر شد.

منتخب آثار مولانا، مثنوی معنوی، فیه مافیه و دیوان کبیر کتاب‌هایی هستند که از سوی رایزنی فرهنگی ایران در آلماتی با همکاری مؤسسه‌ فرهنگی و انتشاراتی امانت و کلوپ بین‌المللی آبای قزاقستان به‌ چاپ رسیده‌اند.

کد مطلب 578992

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها