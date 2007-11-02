سهم 20 میلیارد تومانی نیروگاه سیاه بیشه از اوراق مشارکت دولت

میرفتاح قره باغ در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به گنجاندن یارانه به صنعت برق در بودجه سال 87 گفت: بودجه برق تهران مستقل نبوده و در قالب بودجه توانیر تعریف میشود که امید میرود با روش جدیدی که برای بودجه سال آتی پیش بینی شده وضعیت مطلوبی بر صنعت برق کشور حاکم شود.
مدیرعامل برق تهران افزود: در این روش، تبصرهها کاهش و حجم بودجه کم شده به نحوی که دستگاههای اجرایی نظیر وزارت نیرو اختیار خواهند داشت که بتوانند بودجه را خود تقسیم کنند.
وی تصریح کرد: اولویت در بودجه سال 87 با انجام پروژههایی است که تا پایان دولت به اتمام رسند از سوی دیگر وزارت نیرو میتواند منابع را جابجا کرده و منابع مالی را به شکل بهینه تقسیم بین زیرمجموعهها تقسیم کند.
فتاح قره باغ عملکرد دولت در پرداخت مابهالتفاوت قیمت تمام شده برق با قیمت تکلیفی را امری مثبت تلقی و خاطرنشان کرد: منابع مالی حاصل از این مابه التفاوت به صنعت برق کشور تزریق شده که تا حدودی مشکلات مالی را برطرف کرده است.
وی اظهار داشت: نظر وزارت نیرو و شرکتهای برق از افزایش تعرفهها و اخذ جریمه از مشترکان پرمصرف تامین منابع مالی و درآمدی نبوده بلکه کنترل مصرف است، چراکه سرمایه گذاری در نیروگاهها بسیار بیشتر از منابع مالی حاصل از جریمهها است.
مدیرعامل برق تهران رشد مصرف برق در تهران را در سال جاری متعادل عنوان کرد و گفت: علیرغم گسترش استفاده از وسائل برقی در تهران، مصرف نسبت به سالهای قبل افزایش نیافته بود به نحوی که در تهران رشد انرژی 6 درصد و رشد حداکثر بار 4 درصد بوده است.
وی افزود: پیش نویس بودجه 87 در حال حاضر برای زیرمجموعههای وزارت نیرو تفکیک شده نیست و تنها وضعیت صنعت برق را اعلام میکنند. بنابراین تفکیک آن اواخر امسال یا اوایل سال آتی صورت خواهد پذیرفت.
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