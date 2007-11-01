تبلیغ با عناوین " تضمینی" و "بدون درد" درخصوص درمان اعتیاد گمراه کننده است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد باقر صابری زفرقندی در حاشیه برپایی همایش درمان های سوء مصر ف مواد مخدر با اعلام این خبر گفت: در حال حاضر 132 مرکز درمان با متادون از سوی وزارت بهداشت راه اندازی شده اند که نسبت به ارائه خدمات درمانی با هزینه بسیار پایین و در مواردی رایگان اقدام می کنند.

وی با اشاره به اینکه فعالیت کلینیک های فوق به دلیل حساسیت فعالیت زیر نظر وزارت بهداشت قرار دارند ، تصریح کرد: طی ابلاغی که به کلیه مراکز درمانی که در حیطه اعتیاد فعال هستند - اعم از بخش خصوصی و دولتی - صورت گرفته تخلف از قوانین تعیین شده به نوعی همکاری در توزیع مواد مخدر وغیر قانونی محسوب می شود.

دکتر صابری در مورد مفهوم کنترل ونظارت بر مراکز فوق گفت: داروی متادون در این مراکز توسط پزشکان صاحب صلاحیت و دوره دیده و نیز تحت قوانین و مقررات و پروتوکل ابلاغی و صرفا برای افراد نیازمند تجویز می شود.

وی با یاد آوری اینکه هم اکنون متادون یکی از بهترین الگوی های مصرف درمان نگهدارنده تلقی می شود، شایعه ممانعت وزارت بهداشت از توزیع متادون درمراکز درمانی را تکذیب کرد.

سرپرست دفتر سلامت روانی - اجتماعی وزارت بهداشت اظهار داشت: داروی بوپرنورفین نیز یکی از داروهای مورد استفاده در درمان ترک و به ویژه " سم زدایی " محسوب می شود که قابل استفاده در مراکز درمانی بوده و احتمال سو مصرف آن در مقایسه با متادون کمتر بوده ، ولی تشخیص نوع تجویز بر عهده پزشک معالج است.

دکتر صابری زفرقندی افزود: متادون بیشتر برای معتادان پر خطر ، سخت دسترسی و عموما تزریقی که در معرض ابتلا و انتشار عفونت های خطرناک به طور مثال HIV ایدز هستند مورد مصرف قرار می گیرد.

وی یاد آور شد: با توجه به اینکه متادون جزو گروه دارویی عرضه می شود، خطر سوء مصرف آن به ویژه بین افراد سالم دور ازذهن نیست وانگ مصرف مواد شامل آن نمی شود.

رئیس اداره پیشگیری و درمان سو مصرف مواد وزارت بهداشت گفت: هدف وزارت بهداشت از توزیع متادون ، کاهش آسیب ناشی از اعتیاد تزریقی و استفاده از سرنگ مشترک بوده و هر اقدامی که این سیاست را تحت الشعاع قرار دهد، مغایر با سیاست های کلان کشور به شمار می رود که به طور قطع نیازمند برخورد است.

وی تاکید کرد: سم زدایی با دارویی مثل متادون یا بوپرنورفین بخش کوچکی از پروسه طولانی مدت درمان اعتیاد بوده و درمان همه جانبه معتادان ، شامل حمایت های روانی - اجتماعی از شخص معتاد و خانواده آنان است.

گفتنی است: این همایش که از سوی مرکز ملی مطالعات اعتیاد و باهمکاری معاونت سلامت و معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت، سازمان زندانها، ستاد مبارزه با مواد مخدر، سازمان بهزیستی ، دانشگاه علوم پزشکی تهران ، مرکز تحقیقات ایدز و شرکت دارو درمان پارس از روز سه شنبه 8 آبان در بیمارستان میلاد تهران آغاز به کار کرد، امروز 10 آبان به کار خود پایان می دهد.