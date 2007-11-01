به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، مدیرعامل شرکت فرودگاه‌های کشور پیش از ظهر امروز در آیین گشایش فرودگاه بین المللی تبریز گفت: احداث مجموعه جدید فرودگاه بین المللی تبریز در زیربنایی بالغ بر 13 هزار متر مربع تنها در عرض 18 ماه صورت گرفته است.

به گفته اصغر کتابچی، احداث پروژه ای در این زمان کم با وجود رعایت تمامی اصول کیفیت، سرعت، دقت و هزنیه در تاریخ فرودگاه‌های کشور بی سابقه بوده است.

به گفته وی بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته برای نوسازی فرودگاه بین المللی تبریز اجرای 40 پروژه در نظر گرفته شده بود که تعداد 37 پروژه از آن در عرض یک سال و نیم به اتمام رسید.

کتابچی، روند اجرای عملیات عمرانی در فرودگاه تبریز را 24 ساعته خواند و افزود: سه پروژه باقیمانده برای تکمیل فرودگاه تبریز نیز تا پایان سال جاری به اتمام می رسد.

وی در ادامه با یادآوری اینکه مجموعه جدید فرودگاه بین المللی تبریز در محل سابق خود احداث گردیده است گفت: با این حال با توجه به میزان سرمایه گذاری و حجم عملیات عمرانی اجرا شده باید گفت در زمان دولت نهم فرودگاه مدرن جدیدی در تبریز احداث شد.

مدیرعامل فرودگاه‌های کشور ضمن اشاره به نوسازی تمامی قسمت‌های فرودگاه قدیمی تبریز عنوان کرد: تمامی تاسیسات و تجهیزات مورد نیاز فرودگاهی از جمله باند، پارکینگ، برج مراقبت، ساختمان‌های ستادی، ‌ترمینال مسافری و تجهیزات خدماتی با رعایت جدیدترین استانداردهای روز جهان در فرودگاه بین المللی تبریز ساخته شده است.

وی از اظهار رضایت مردم آذربایجان شرقی به ویژه شهر تبریز از احداث این پروژه گفت: فرودگاه تبریز تنها فرودگاهی در کشور است که صندوق انتقادات و پیشنهادات آن آکنده از پیام تشکر و قدردانی مردمی است.

در ادامه این مراسم مهدی حمیدانپور، مدیرکل فرودگاه‌های آذربایجان شرقی نیز گفت: فرودگاه بین المللی تبریز به عنوان نخستین فرودگاه کشور موفق به کسب گواهینامه ایزو 2000-9001 از کشورهای سیوس و فرانسه شده است.

وی با اشاره به لزوم نوسازی فرودگاه‌های قدیمی کشور گفت: به منظور ارتقای جایگاه بین المللی ایران، سرمایه گذاری در نوسازی فرودگاه‌های قدیمی بین المللی در کشور اجتناب ناپذیر است.

حمیدانپور افزود: در تمامی کشورهای پیشرفته جهان برای ساخت فرودگاه‌های بین المللی ضمن رعایت اصول زیبایی در معماری بنا، بهترین امکانات مدرن رفاهی و ارتباطی نیز برای مسافران پیش بینی می شود اما این اصل در بسیاری از فرودگاه‌های کشور رعایت نشده است.

وی اعتبارات کنونی فرودگاه‌های کشور را یک هزار و 500 میلیارد ریال در سال اعلام کرد و گفت: به طور قطع برای ساماندهی فرودگاه‌های قدیمی ایران و رساندن آن ها به وضعیت مطلوب جهانی سالانه به اعتباری بالغ بر 2 میلیارد دلار نیاز است.

این مقام مسئول در فرودگاه‌های آذربایجان شرقی در ادامه گفت: تعداد یک هزار و 500 فرودگاه بین المللی در جهان وجود دارد که هشت فرودگاه در این بین متعلق به جمهوری اسلامی اسلامی ایران است.

حمیدانپور با اشاره به معضلات موجود در فرودگاه‌های ایران گفت : تنها در فرودگاه‌های ایران است که برخلاف استانداردها و مقررات جهانی ،‌مسافران در بدو ورود به ترمینال فرودگاه تحت بازرسی بدنی قرار می گیرند.

وی ادامه داد: این مسئله به دلیل ایجاد صف‌های طولانی و معطلی مسافران در مقابل ترمینال‌های مسافری فرودگاه‌های کشور وضعیت نامناسبی در سطح بین المللی بوجود آورده است.

حمیدانپور در عین حال یادآور شد: البته بازرسی مسافران و وسایل همراه آنان در بخش ترانزیت فرودگاه که توسط سپاه فرودگاه‌های کشور صورت می گیرد کاملا مطابق با استاندارهای جهانی است اما بازرسی در بدو ورود به فرودگاه توسط پلیس باید برچیده شود . به گفته وی این طرح از شش سال گذشته در فرودگاه بین المللی کیش به اجرا درآمده و بسیار موفق بوده است.